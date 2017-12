Extitular de YPFB estima que reservas de gas están por debajo de 8 TCF

Las actuales reservas de gas natural en Bolivia no pasan de los 8 trillones de pies cúbicos (TCF), porque ese recurso no renovable se agota y no lo reemplazaron, afirmó el expresidente de YPFB, Carlos d´Arlach.

Con ese dato estimado, el extitular de la petrolera estatal intenta desmentir al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, quien asegura que se tiene 10 TCF.

“Detrás de la no adjudicación para la certificación de reservas es que no quieren porque va ser menor mientras las autoridades de hidrocarburos dicen que no. Cualquier certificadora seria va certificar 3 o 4 TCF menos de lo que se tenía hace 5 años”, dijo d´Arlach.

En su criterio, el panorama es negro para el país debido a que no se reemplazaron las reservas y se apostaron a proyectos de exploración que no fueron exitosos, como el caso de Lliquimuni, Timboy 2 y otros que resultaron secos.

YPFB en dos oportunidades ha declarado desierta la adjudicación de la certificación de reservas de gas natural tras su lanzamiento a mediados de octubre y comienzos de diciembre de este año.

D´Arlach insistió que el horizonte es que hay menos producción de gas natural si se considera que la anterior certificación estaba basada en las curvas de declinación de los cuatro campos petroleros que hay en Bolivia y producen el 70%.

Agregó que San Alberto y Sábalo están en declinación en el departamento de Tarija, en comparación al campo Margarita que por ahora es el principal productor de gas natural.