Exportaciones suben 3,1% y cambian de destino

Bolivia redujo el valor de sus exportaciones en el primer trimestre a Brasil, EE.UU., Colombia y Bélgica y las subió a Argentina, Japón y China, según un informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Globalmente, las exportaciones crecieron hasta fines de marzo en 3,1% al situarse en $us 1.694 millones, sobre todo por las ventas de hidrocarburos y minerales, frente a los 1.643 millones del primer trimestre de 2016.

Por mercados, el valor de las ventas a Brasil se situó en $us 252,9 millones, reflejando una caída del 38,9% ante los 413,8 millones registrados a fines de marzo de 2016.



En el mismo periodo de comparación, las ventas a Estados Unidos cayeron un 46,6% al pasar de 222 a $us 118,6 millones, y los envíos a Colombia bajaron en 6,4%, de 106,7 a 99,9 millones.



Las exportaciones a Perú tuvieron una variación negativa de 1,9%, al pasar de 68,7 a $us 67,3 millones; mientras que las ventas a Bélgica cayeron en 32,5%, de 87,4 a 59 millones.



Al contrario, subió el valor de las exportaciones a Argentina en 36%, de 209 a $us 284 millones; a Japón, en 79,8%, de 80 a 147 millones; y a China, en 30,3%, de 87 a 113 millones, entre los incrementos significativos.



Corea del Sur subió sus importaciones de Bolivia en un 69,5% hasta lograr un valor de $us 111 millones e India las aumentó en 132%, al alcanzar los $us 101,1 millones.



Pese a los planes del Gobierno, la producción aún no tiene mucha diversidad y las exportaciones de gas y de minerales suman más de dos tercios de las ventas nacionales.