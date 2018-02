Exportaciones bolivianas sumaron más de $us 7.846 millones en 2017

En 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron más de $us 7.846 millones de registrando un incremento del 11% en términos de valor y una caída del 7% en volumen, en comparación a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia publicados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 82% del valor total exportado. Cabe destacar un aumento en las exportaciones de café y maderas; entre los productos no tradicionales.

Las exportaciones tradicionales a diciembre de 2017, sumaron $us 6.441 millones, siendo mayor en un 22% respecto a 2016. En términos absolutos fueron $us 1.183 millones más. Por su parte, el volumen exportado disminuyó un 4%.

A diciembre de 2017, las exportaciones no tradicionales (ENT) alcanzaron los $us 1.405 millones, teniendo una caída del 23% con respecto a la gestión anterior (es decir $us 418 millones menos). El volumen exportado disminuyó un 24% (723.000 toneladas menos). Las ENT representaron el 18% del valor total exportado.