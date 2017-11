El lanzamiento de la nueva Gasolina Súper Ron 91es innecesario a decir de Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, porque el mercado ya ofrece la posibilidad de aumentar octanaje. Por su parte, Francesco Zaratti, analista en energía, considera que es un gasolinazo a largo plazo.



Para Medinaceli, el mercado en la actualidad ya ofrece al conductor boliviano la posibilidad de incrementar el octanaje de la gasolina mediante un aditivo que cuesta Bs 35.



Adquiriendo el aditivo, el costo de la gasolina especial sería 0,44 centavos más caro (está en Bs 3,74 el litro), mientras que la gasolina Súper 91 es 0,66 centavos más costosa que la especial, explicó Medinaceli.



Zaratti indica que la venta del nuevo producto es un ‘gasolinazo’ a largo plazo, debido a que más adelante solo habrá en las gasolineras dicho producto. “Poniéndole esos aditivos aumentan los precios, entonces habrá un incremento. La intención es clara, no es un gasolinazo actual, pero es un gasolinazo a largo plazo”, afirmó.



Gasolina premium



“Es positivo. Lo ideal hubiera sido que produzcan más gasolina premium, ya que no daña los motores y contamina menos, pero las refinerías no tienen aún la capacidad para producirla”, manifestó Luis Orlando Encinas, gerente general de la Cámara Automotor Boliviana.

Esta posición es compartida por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Gary Rodríguez, gerente general de la institución, destacó que la nueva gasolina Súper Ron 91 contribuye a evitar la contaminación del medioambiente, rinde más y tiene una mayor vida útil. Además, descarta que se trate de un ‘gasolinazo’.



Demanda en el mercado



EL DEBER visitó algunas de las estaciones de servicio que están vendiendo en Santa Cruz el producto desde el jueves y evidenció que está disponible.



Las vendedoras indicaron que muchas personas están comprando la nueva gasolina Súper 91 por curiosidad.

“Quiero comprobar si realmente es la gasolina que necesita mi motorizado”, y “ojalá brinde todos los beneficios que dice el Gobierno”, fueron algunas de las frases con las que los compradores se refirieron al nuevo producto.

El litro de la Ron 91 está en Bs 4,40. Estiman venderla en todo el país hasta fin de año.