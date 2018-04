Evo cuestiona conflicto entre departamentos por recursos naturales

El presidente Evo Morales cuestionó este sábado los conflictos limítrofes por recursos naturales que se registran en Bolivia y aseguró que debido a esos problemas incluso tiene miedo de impulsar nuevas exploraciones de hidrocarburos en zonas que dividen a departamentos o provincias.



"No solo en Tarija, sino en toda Bolivia, hasta nos da miedo explorar en las fronteras entre provincias y peor todavía entre departamentos. (Hay) departamentos enfrentados, provincias enfrentadas, echando la culpa al Gobierno, pero el gas o los recursos naturales son de los bolivianos, cómo podemos estar enfrentados por nuestros recursos naturales", lamentó.



El conflicto que en las últimas semanas generó preocupación es la continua disputa entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca por el megacampo gasífero Incahuasi.



Por eso, "de verdad quiero decirles, cuando hay problemas de esta naturaleza, da miedo, (nosotros a raíz de esos líos decimos) exploramos o no exploramos", insistió Morales, durante la promulgación de leyes que aprueban los contratos de exploración y explotación en las áreas de San Telmo Norte y Astillero, en Tarija.



Sustuvo que Bolivia todavía tiene recursos naturales, pese al saqueo sufrido durante la invasión europea, entonces esa situación debería ser considerada como una "bendición y no como una maldición" para los departamentos en conflicto.



"Sino encontráramos petróleo o gas en especial en algunas fronteras, no habría ningún problema de límites entre departamentos, (...) no se puede entender (que existan) hermanos departamentos enfrentados, inclusive hermanos diputados del MAS enfrentados, alcaldes del MAS enfrentados", manifestó.





Otro problema



El Presidente acotó que otro problema que se registra en el país, son los obstáculos que las empresas de exploración enfrentan en distintas comunidades donde deben trabajar.



"A veces las exploraciones tardan por culpa de nosotros, especialmente de los hermanos del campo, yo quiero pedirles con mucho respeto, no perjudiquen; algunos hermanos dirigentes, aprovechando su dirigencia están chantajeando a la empresa, a veces con el pretexto de responsabilidad social o la licencia ambiental", indicó.



Afirmó que esos hechos generan tardanza en la ejecución de proyectos, no sólo en el tema de hidrocarburos, sino también en la instalación de plantas hidroeléctricas.



Luego la empresa nos dice "su pueblo me ha perjudicado, ahora necesito más tiempo y más plata; entonces ¿quién pierde? pierde Bolivia. Hermanos, yo no conozco dónde estará San Telmo Norte y Astillero, pero mi pedido, con respeto y con cariño, hay que ayudar, hay que facilitar que trabajen rápidamente", apuntó.