Evo baja el pulgar a la gerenta general y a otras cinco gerencias del Banco Unión

A casi un mes de haber sido destapado el robo de Bs 37,6 millones del Banco Unión, el presidente Juan Evo Morales decidió el cambio de la gerenta general de la entidad financiera, Marcia Villarroel, y anunció el cambio de otras cinco de sus 18 gerencias nacionales y regionales.

“Lamento mucho el robo al Banco Unión. No lo compartimos. Tal vez sea exceso de confianza por parte de nuestros profesionales para que puedan administrar los recursos económicos del pueblo. En nuestra gestión, como Gobierno, sea desfalco, robo o corrupción, no se perdona. Por eso, hemos decidido que el directorio del Banco Unión posesione al nuevo gerente de esa institución, que es el licenciado Rolando Marín Ibáñez”, anunció el jefe de Estado, en una sorpresiva conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Morales explicó que el retraso al nombrar un nuevo gerente se debió a que no era “sencillo conseguir hombres y mujeres comprometidos y con mucha experiencia para administrar uno de los bancos más grandes de Bolivia”.

Más adelante, Morales pidió a Marín, que junto con el Banco Central de Bolivia (BCB) y otras autoridades, cambiar varias gerencias del banco, como el gerente de Riesgo, de Contabilidad y “por lo menos cuatro a cinco gerencias”.

La primera instrucción se cumplió a pocas horas, cuando el directorio de la entidad financiera posesionó al profesional, reemplazando a Villarroel, quien estuvo en el cargo por 10 años y dice haber renunciado.

“Marín es una persona con amplia experiencia en el ámbito financiero. A nombre del directorio del banco, se le desea el mayor éxito en las nuevas funciones que empieza a desempeñar desde la fecha”, dijo el presidente del directorio, Diego Alejandro Pérez.

Luego de felicitar a la nueva autoridad y sin dar ninguna otra explicación sobre el proceso que se sigue tras el fraude financiero perpetrado por el exfuncionario Juan Pari, los ejecutivos de la entidad (que tiene el 97% de acciones estatales) se levantaron de sus asientos y se fueron, dejando a la prensa con muchas preguntas.

Labor del fiscal



En cuanto a las investigaciones del Ministerio Público, el fiscal David Ayala informó ayer que el trabajo que se realiza para encontrar la verdad en el caso y recuperar la mayor cantidad del dinero sustraído por Juan Pari, se hace con un informe preliminar económico-financiero que realizó el Banco Unión y no así una auditoría especial.



Por su parte, el fiscal Erlan Almanza manifestó que el Ministerio Público levantará una auditoría con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en base a todos los informes que les llegue y posterior a ello “se va a poder analizar y cuantificar los montos que se habría sustraído y que se habría recuperado”.



La autoridad señaló que una veintena de personas serán citadas en los próximos días, en calidad de testigos, tanto del personal del banco y familiares “y cuanta persona sea necesaria para esclarecer este hecho”.



Hasta el momento, existen 13 personas con detención preventiva y dos con detención domiciliaria, presuntamente vinculadas al caso.

Investigación profunda

El analista económico Horst Grebe dijo que no deja de llamar la atención lo que pasó en el Banco Unión, calificando de “hechos inexplicables”, que ameritan “la necesidad de hacer una investigación profunda, seria, creíble de parte de las instancias competentes”.

“Sin embargo, creo que el sistema financiero, la banca, no ha tenido mayores repercusiones sobre este tema. Es un tema inexplicable, por la falta de supervisión en un banco de propiedad del Estado”, manifestó.

Medida tardía



En otro sentido, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, declaró que el cambio de la gerencia general era una medida tardía pero imprescindible que se venía esperando, ya que había incompatibilidad en que se pretenda investigar qué había fallado en el Banco Unión y los responsables de las fallas que eran los gerentes, seguían a cargo de la entidad financiera.



“Ellos son los responsables de implementar los sistemas de control y vigilancia”, señaló el asambleísta cruceño.

Además le pidió al presidente Morales que tome medidas sobre el directorio del banco.



“Los miembros del directorio del banco son nombrados por el Gobierno. Me pregunto qué responsabilidad han tenido los directores. La ASFI va a tener que meterse en el Banco Unión para revisar si no hubo otros casos de desfalco y el Ministerio de Economía tendrá que revisar si no se han afectado los fondos de las cuentas fiscales que administra el banco”, dijo.

Informe oral



A petición del jefe de bancada de UD, Wilson Santamaría, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados espera para este jueves el informe oral del ministro de Economía, Mario Guillén, de la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, y del director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Alejandro Taboada, para que respondan once preguntas sobre el desfalco.



Asimismo, la senadora Carmen Eva Gonzales planteó un pliego de petición para interpelar al ministro Guillén por el mismo caso.

Esta interpelación que deberá realizarse en sesión de la Asamblea Legislativa en pleno se realizará en noviembre, de acuerdo con datos obtenidos en el Ministerio de Economía y Finanzas.