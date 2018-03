Eugenio Rojas: “Procesamos a una juez por prevaricato, no puede aceptar el monopolio de una empresa”

La autoridad rechaza que su viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Fernando Peñarrieta, haya actuado en contra de derechos y acusa a los importadores de querer tener monopolio de las ventas de vehículos y autopartes.

La jueza Shirley Becerra emitió una sentencia ordenando se concedan medidas de frontera para el control previo de la internación de vehículos, que supuestamente el viceministro Peñarrieta ha incumplido ¿Cómo analiza esta situación?

Toyosa tiene un contrato con Toyota. Nuestro Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) ha registrado la marca Toyota. Ahí no hay problema. Otros importadores también traen otros vehículos marca Toyota y autopartes. Ahí tampoco hay problema. Pero Toyosa plantea ser el único que comercializa esas mercancías. Creo que ahí están confundiendo entre lo que es una marca y la comercialización (de la mercancía).



¿Buscan tener exclusividad?

Toyota no está autorizada para tener exclusividad en la importación de vehículos o repuestos. Lo hemos verificado. Hay un error por el que están queriendo procesar al viceministro Peñarrieta. Toyosa está equivocada, ya que no es la marca ni la institución exclusiva en la importación de partes y autos.



Su Ministerio entonces ¿se opone a una exclusividad en la importación?

Nuestro Estado, basado en la Constitución prohíbe el monopolio. No puede ser que Toyosa sea la única que importe autos y partes. Yo como ciudadano boliviano, tranquilamente puedo ir a comprarme a otro país como Brasil, Argentina o a Iquique (Chile), donde tienen sus marcas. No pueden prohibirme de hacerlo. Nosotros creemos que nuestro viceministro ha hecho estas observaciones como corresponde.



¿Qué pasará con los procesos a favor de Toyosa?

Toyosa ha acudido ante una juez en Santa Cruz quien determinó la exclusividad de la importación por parte de Toyosa. Nosotros la estamos procesando por prevaricato porque ella no puede emitir una resolución contraria a la Constitución, aceptando el monopolio de Toyosa.



¿A qué otras instancias va a acudir para hacer respetar la CPE?

Estamos pidiendo mayor información a la CAN (Comunidad Andina de Naciones) porque estamos bajo normas internacionales, además de nuestra Constitución y de otras normas.



La sentencia en Santa Cruz fue confirmada por el Tribunal Constitucional en Sucre ¿También serán denunciados por prevaricato?

No, no vamos a denunciarlos. Ya hemos presentado la demanda contra la juez, porque no puede favorecer a una empresa que quiere violar la Carta Magna a la fuerza.



¿Se podrá apelar la sentencia?

Estamos analizando. Pero lo que queremos que quede claro es que las autoridades tienen que cumplir las leyes.



¿Se estará permitiendo una subfacturación como dice la Cámara Automotriz?

Eso tiene que ver con la Aduana. Lo que nosotros estamos haciendo cumplir es la marca que está registrada en Senapi. Sobre el tema de importaciones, tienen que hablar con la Aduana e Impuestos Nacionales. Lo que nosotros aclaramos es que se ha interpretado mal la marca registrada.



¿Qué dice del apoyo de la Cámara Automotriz a esta demanda?

No sé si será cierto. Pero si eso es así, ¿qué interés tendrán estos con Toyosa? La parte contraria deben ser muchas importadoras de autos. Y ellos también tendrían que demandar a esta empresa.