Estiman que el proyecto del etanol impactará un 0,2% en el PIB de Bolivia

En base a información de la industria sucroalcoholera de Bolivia y de la cadena productiva de la caña de azúcar, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) identificó que el proyecto del etanol, que consiste en mezcla alcohol anhidro con la gasolina para producir un mejor carburante, podría incrementar el PIB agrícola en un 4% y el manufacturero hasta un 2%.

El Centro Boliviano de Economía de Cainco, proyectó un escenario en el que duplicar la frontera agrícola de caña, incrementaría la producción del sector agrícola en aproximadamente 4% y de la industria manufacturera en 2%, en promedio los siguientes años. En consecuencia, el proyecto podría contribuir con el PIB global de Bolivia en 0,2%, lo que equivale aproximadamente a $us 90 millones anuales para los próximos cinco años ($us 450 millones).

Otro de los aspectos que se destacan en las proyecciones es el impacto en el empleo. Con la incorporación gradual de la mezcla de alcohol anhidro con las gasolinas, en un horizonte de 10 años se generarán más de 10.000 nuevos empleos en toda la cadena productiva de la caña de azúcar, que comprende al sector agrícola y la industria.

Asimismo, las inversiones que se estiman en este periodo son de $us 1.400 millones, de los cuáles $us 800 millones corresponden a incrementar la frontera agrícola en más de 180.000 hectáreas con cultivos de caña y alrededor de $us 600 millones en la adecuación de las plantas procesadoras de azúcar para poder extraer el alcohol anhidro.

De esta forma, Bolivia ingresaría en el ámbito de las energías renovables y de una producción que aporta al cuidado del medio ambiente, porque la producción de azúcar disminuye la producción de CO2, elemento que es uno de los causantes el efecto invernadero.

Por otra parte, a través de este proyecto se estaría reduciendo la importación de gasolina, en un país en el cual el parque automotor está requiriendo mayores volúmenes de combustibles, pues se estima que en el 2027 la demanda de gasolina superará los 7,9 millones de litros diarios, lo que equivale aproximadamente a 3 millones de litros más de lo que se estima para este año.