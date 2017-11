En el comercio minimizan el impacto de la ausencia de doble aguinaldo este año

La ausencia de doble aguinaldo afecta más al sector informal de la economía. Los supermercados revelan que en años anteriores se percibía que el bono adicional se destinaba a pagar deudas, viajar o comprar electrodomésticos, por lo que minimizan el impacto en el sector.



Meger Schamisseddine, ejecutivo de supermercados Fidalga y expresidente de la Asociación de Supermercados de Santa Cruz, indicó que revisando las cifras de los años que se efectuó el pago del doble aguinaldo no vieron un impacto positivo, ya que según consultas (sin valor de encuesta) que realizaron, la gente gastó ese dinero en pagar créditos, viajar o comprar electrodomésticos.



Para la economista Nohelia Vildoso, el impacto de la medida en el sector formal es incipiente, mientras que en el informal y el contrabando es mayor. “Si se quiere promover el crecimiento económico y el incremento de los salarios, únicamente se lo hace a través de la flexibilización del mercado laboral y mejoramiento de la productividad”, sostuvo.



Las empresas formales afirman que la ausencia del doble aguinaldo es un alivio. Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que beneficia en gran manera al sector privado. “Esta situación se traduce en un mayor flujo de caja y una mayor capacidad de inversión”, explicó.



Mirando también el lado positivo, Schamisseddine considera que este año las empresas destinarán recursos para sus trabajadores en las fiestas de fin de año, lo que permitirá que los supermercados se beneficien ofreciendo vales navideños, canastones y otras ofertas que exhiben en sus salas.



El comercio es un sector importante en la economía cruceña. El expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Marcelo Núñez, explicó que a septiembre del presente año en Bolivia hay 102.967 empresas comerciales que generan más de 961.000 empleos.

Racionalizar el gasto

A decir del asesor económico de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, la falta del segundo aguinaldo racionaliza el gasto de las familias a fin de año y se priorizan de mejor manera las compras o inversiones”.



Precisó que el doble aguinaldo representaba $us 2.000 millones ($us 1.600 millones del sector privado y $us 400 millones del público), de los cuales buena parte se dirigía a consumo y un margen menor al ahorro.



Para Núñez, si se considera que cerca del 70% de la población realiza actividades informales, los empleados que dejaron de percibir el doble aguinaldo son 288.383. Eso en dinero se traduciría en más de Bs 704,9 millones (sueldo promedio de Bs 2.500).

LA MEDIDA

Lanzada hace cuatro gestiones

Como un reconocimiento al aporte de los trabajador en el crecimiento sostenido de la economía nacional, el presidente Evo Morales promulgó el 20 de noviembre de 2013 el Decreto 1802 Esfuerzo por Bolivia, que instituye el pago del doble aguinaldo cuando el crecimiento económico supere el 4,5%.



Se pagó tres años seguidos

El doble aguinaldo se pagó tres años consecutivos, desde 2013 hasta 2015. El 30 de octubre, el Gobierno informó que el crecimiento del PIB, entre julio de 2016 y junio de 2017, fue de solo un 3,94%, por lo que este será el segundo año consecutivo que no se pague el beneficio.