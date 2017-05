Empresarios ven discriminación en trato desigual entre privadas y públicas

Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Santa Cruz, indicó que el sector desconoce si el incremento salarial será retroactivo al mes de enero; sin embargo, aguarda que en la reglamentación se pueda aclarar esta situación.

Este primero de mayo, el presidente Evo Morales promulgó el decreto supremo que pone en vigencia el aumento del 7% al haber básico y 10,8% al Salario Mínimo Nacional (SMN).

“La liquidez en estos momentos no permite enfrentar de inmediato cualquier pago, nosotros (consideramos que) por lo menos que no sea retroactivo, sería un alivio, pero no conocemos detalles, creo que no se ha hecho público”, dijo Barbery.

Además, el titular de los empresarios de Santa Cruz consideró que las excepciones anunciadas por el Gobierno de deslindar del pago del beneficio a los trabajadores de las empresas públicas deficitarias es una discriminación contra los privados.

“Las empresas estatales tienen más recursos disponible que las privadas, pero lo correcto era que los privados que están golpeados tampoco tengan la obligación”, acotó.