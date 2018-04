Empresarios plantean alza salarial del 3%

La Cámara Nacional de Comercio(CNC), a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, planteó ayer un incremento salarial del 3% como máximo y rechazó la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB), realizada el jueves, que establece un aumento del 15% al salario mínimo nacional (SMN) y 10% al haber básico.

Preocupa al sector privado la propuesta de la COB, porque no justifica el incremento salarial de 10 y 15%, pues no tiene un sustento económico y tampoco está acorde a la realidad económica del país, dijo Salinas.

Un estudio realizado por la CNC demuestra que los incrementos que se han realizado los últimos años en vez de generar más empleo han provocado mayor desempleo en el país, si se aplica la propuesta cobista.

“Seguramente va a haber mayor desempleo y lo que más preocupa son los jóvenes, ya que un 21% de los desempleados son jóvenes”, manifestó Salinas.

Para el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la propuesta de incremento salarial de la COB es desproporcionada e irresponsable y de aprobarse, afectará de forma directa a los mismos trabajadores.

Rodríguez explicó que los sectores de la pequeña y mediana empresa pueden ser los más afectados por la falta de liquidez.



Es una reposición

Para la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, el incremento del salario propuesto en el pliego de la COB no es desmesurado y es para reponer el valor adquisitivo salarial.



El ejecutivo del ente sindical cruceño, Rolando Borda, considera que las críticas del sector empresarial a la propuesta de la COB, tras calificarla de exagerada y que puede poner en riesgo las unidades productivas, no tienen fundamentos técnicos porque no considera la depreciación y los niveles de inflación de la gestión pasada.