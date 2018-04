El sector privado se declaró en estado de emergencia por el anuncio de incremento salarial pactado por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno. Dicen que el aumento salarial del 5,5% al haber básico y del 3% al salario mínimo, afectará en la generación de empleos. Y desahucian el pago del segundo aguinaldo, porque el crecimiento de la economía, no superará el 4,5%, como confía el Gobierno. Los industriales de Santa Cruz revelan que ampliarán sus líneas de crédito para asumir el incremento.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció su postura por el alza salarial, entre otros aspectos.

“Los ajustes desmedidos de incrementos salariales han generado más informalidad y más desempleo, afectando a la mayoría de los bolivianos. Nos declaramos en estado de emergencia a escala nacional”, manifestó el presidente de la entidad privada, Ronald Nostas.

Costos de $us 680,7 millones

Según la CEPB, el incremento del haber básico significará $us 268,5 millones anuales. El alza al salario mínimo será de $us 4,5 millones. El pago del doble aguinaldo, en caso de darse a fin de año, significará otros $us 406,6 millones.

Además, “está la incidencia en el bono de antigüedad que será de $us 1,1 millones, haciendo un total de $us 680,7 millones anuales sin agregar el subsidio prenatal y natal de $us 177,5 millones”, según Nostas.

Genaro Tórrez, un pequeño empresario del sector de calzados, dirigente de la Cámara departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz, aseguró que para su sector, “no conviene ningún aumento salarial porque en estos últimos 10 años, ha subido mucho y nos han hecho menos competitivos”.

Contó que se ha tenido que echar a la calle, a más del 80% de sus empleados y trabajar con un grupo reducido de personas.

Líneas de crédito



El presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Santa Cruz, Jorge Cwirko, dijo que con la “decisión deliberada”, las grandes empresas tendrán que negociar la ampliación de sus líneas de crédito con la banca por los costos del alza salarial.

El titular de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, sostuvo que el Gobierno ha tomado una “decisión política”, en el tema salarial que “no refleja la realidad económica”.

Tampoco cree que se llegará a pagar el segundo aguinaldo porque el país está en una desaceleración económica.

Confianza



Por su parte, el ministro de Economía, Mario Guillén, identificó cuatro variables económicas que aseguran el pago del segundo aguinaldo.

Al primer trimestre de 2018, enumeró el aumento de volumen de venta de gas natural a Brasil; la inversión pública que sobrepasa la inversión del año pasado; el sector minero que ha pagado cifras superiores al 2017 en utilidades; y el incremento de las recaudaciones.

Evo Morales pide al sector privado reconocer el esfuerzo de los obreros que apuntalan a la empresa

El presidente Evo Morales hizo un llamado al sector privado, para reconocer el esfuerzo de los trabajadores, a través del incremento salarial.

"Hago un llamado al sector privado. Es importante reconocer el esfuerzo de los obreros en las empresas. Si no fueran los obreros, esa industria privada o pública no funciona y la mejor forma de reconocer es justamente con un incremento salarial razonable”, expresó.



Por su parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, descartó que el incremento vaya a tener efectos negativos para la economía del país y anticipó que este incremento ocasionará mayor dinamismo y expansión.

“Esos criterios que estamos escuchando, alarmistas, catastrofistas, se mostrarán equivocados. Estos incrementos salariales no tendrán esos efectos negativos de los que se hablan”, señaló ayer la autoridad en Palacio de Gobierno. /MAM

En la jornada

Relación con el Gobierno

La CEPB dijo que revisará su relación con el Gobierno central, ya que lamentan no estar presentes en sus prioridades y decisiones.



Menos proyectos

La Asociación de Empresas del Parque Industrial prevé que se archivarán proyectos de crecimiento y se desvinculará mano de obra.



Desempleo

La CNI dijo que el alza salarial deteriorará la productividad industrial, aumento del desempleo y un mayor déficit fiscal.