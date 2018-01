El sector de seguros registra un crecimiento del 3,37% en 2017

La contratación de seguros entre enero y octubre de 2017, registró un incremento de un 3,37% respecto a igual periodo del año anterior, según datos de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA).



Ese porcentaje es mayor que el 2% registrado en 2016, el más bajo en los últimos 10 años. Además, fue la primera vez que el crecimiento del sector asegurador es menor que el del Producto Interno Bruto (PIB).



En cuanto a la modalidad en seguros generales, los de robo registraron un incremento del 45,48%, mientras que los agropecuarios cayeron un 94,96%.



En el apartado de seguros de fianzas (acuerdo suscrito entre compañía de seguros, asegurado y contratista) los de cumplimiento de servicios crecieron un 26,90% y los de cumplimiento de suministros cayeron un 20,37%.



Los seguros de salud o enfermedad tuvieron un ascenso del 18,49%, mientras que los de defunción o sepelio disminuyeron un 20,42%. Ambas modalidades son seguros de personas.



Con respecto a los siniestros directos (pagos que ha realizado el sector por daños ocurridos), estos cayeron un 12,60%, desde $us 240.319 a $us 210.034 .



Por su parte, el índice de siniestralidad (relación entre primas vendidas y cobradas, con respecto a los siniestros pagados) fue de 52,7%, un 9,64% menos que lo registrado en 2016.



El porcentaje de penetración de los seguros en el país es del 1,5% de las primas totales versus el PIB, mientras que el promedio regional de penetración es de 3,1% (con datos a 2015).



“La cultura influye bastante en el sector asegurador. En Bolivia no se acostumbra tener seguros. La gente prioriza otras cosas, aunque los hábitos poco a poco están cambiando”, explicó el economista Vicente Cuéllar.



Entre 2011 y 2015, el crecimiento promedio del sector asegurador nacional fue un 12%; siendo de un 16% para seguros de vida y 9% para seguros generales, según Moody’s.



“El mercado de seguros generales y de fianzas viene atravesando un periodo de desaceleración a raíz del cambio de ciclo económico del país, aspecto que ha influido negativamente en los distintos sectores de la economía y por ende en el consumo interno y los proyectos de inversión”, señaló Alejandro MacLean, vicepresidente ejecutivo de BISA Seguros y Reaseguros.



No obstante, existen sectores que presentaron alzas como transportes, responsabilidad civil y automotores dentro de los seguros generales y fidelidad de empleados (garantía del asegurado ante infidelidad del empleado), y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en fianzas. Esto debido a que aún existen incentivos en la construcción, condiciones de créditos asequibles para la compra de vehículos nuevos y el amplio parque automotor nacional, el cual supera los 1,6 millones de vehículos.



Patricio Hinojosa, gerente general de la Aseguradora Fortaleza, explicó que a diciembre de 2017, el sector de seguros patrimoniales (seguro para las propiedades) cerró con ventas por $us 258 millones, es decir, $us 1 millón menos que el año anterior. El desaceleramiento económico, baja inversión pública, afectó directamente al sector de seguros patrimoniales.



Por su parte, los seguros de vida el año pasado totalizaron ventas por $us 196 millones, $us 39 millones más que en 2016. Esto se explica por un incremento, mayormente, en la venta de los seguros de desgravamen (cobertura al solicitante de un préstamo en caso que no pueda cumplir sus obligaciones).



EL DEBER se comunicó con otras firmas para conocer su desempeño el año pasado y sus perspectivas para este. Desde Nacional Seguros indicaron que sus ejecutivos se encontraban en una reunión, y desde LBC explicaron que el responsable de contestar no podía hacerlo porque se le presentó un problema familiar.



Perspectivas para este año

A decir de MacLean, este año presentará una mejoría de los indicadores macroeconómicos dada la inversión estatal programada y la ligera recuperación de los precios de los commodities, entre ellos el petróleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la economía nacional es pequeña y abierta, y por tanto está sujeta a los cambios de los principales socios comerciales.



El año pasado, BISA Seguros y Reaseguros registró ventas por $us 55,9 millones, siendo los principales sectores automotores con $us 13,2 millones, salud con $us 12,1 millones e incendio con $us 10,9 millones. El pago de siniestros fue de $us 23,7 millones, siendo los principales beneficiados el sector de salud, con $us 8,9 millones y automotores, con $us 7,2 millones.



Por su parte, Hinojosa estima que este año la economía será reactivada a través de una mayor inversión pública, lo cual dinamizará los diferentes sectores económicos. Al haber mayor circulante y más obras públicas, los seguros patrimoniales deberán crecer nuevamente en lo que respecta a seguros de fianzas, ingeniería, automotores y otros.



En 2017, la Aseguradora Fortaleza, en sus productos de seguros patrimoniales y vida, cerró con una venta de $us 31 millones. Los seguros patrimoniales vendieron $us 29 millones, mientras que seguros de vida $us 2 millones. Las utilidades de ambas compañías sumaron $us 681.000.



Según Cuéllar, el sector de seguros es incipiente, por lo que las empresas tienen que ser creativas para generar ciertas expectativas y atraer gente.



Demanda interna

En cuanto a la demanda de seguros en el país, MacLean considera que será guiada por los productos flexibles y combinados como las pólizas de multirriesgo, además de aquellos que tengan como complemento un servicio de primera y las facilidades tecnológicas que le brinden agilidad. Esto mismo se aplica para los ramos de automotores y salud, los cuales presentan una perspectiva favorable de rentabilidad y riesgo atomizado.



Los seguros que más consume son los de automotor y salud, luego vienen los seguros de desgravamen e incendio. En Fortaleza el producto que más se consume son los seguros que cubren los riesgos al vehículo, el hogar y la persona, señaló Hinojosa.