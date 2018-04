El salario y ley de empresas sociales tensionan a obreros y empresarios

La Central Obrera Boliviana (COB), ente matriz de los trabajadores, y el sector empresarial, el principal empleador del país, cada uno con su propio punto de vista, expresaron su nerviosismo por el alza salarial y el proyecto de ley de creación de empresas sociales que se prevé se apruebe mañana en el Legislativo.

La COB recibió la propuesta oficial del ministro de Economía, Mario Guillén, de un 3,5% al haber básico y el congelamiento al salario mínimo nacional (SMN), según el ejecutivo de esta entidad, Juan Carlos Huarachi. Los trabajadores reaccionaron molestos.

“La COB rechaza rotundamente la propuesta del Gobierno porque no está acorde con el trabajo y análisis que planteó, de un 10% al haber básico y un 15% al SMN. Estamos haciendo conocer nuestro descontento al presidente Evo Morales, a quien le pedimos una reunión de manera inmediata. Estamos indignados”, manifestó Huarachi.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB pidió que la reunión se realice hoy y con una propuesta definitiva analizarán acciones a tomar en un ampliado nacional de emergencia convocado para mañana en La Paz.

El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, quien el lunes filtró la oferta del Gobierno y protestó por el “alza ínfima”, dijo que guardaba esperanza en la reunión con Morales. “Estoy seguro que el presidente entenderá la posición de los trabajadores y jamás va a escuchar al empresario opresor de los obreros”, señaló.

Tema integral

Entre tanto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, lamentó el conflicto entre el Gobierno y la COB por el aumento salarial.

“Esta situación se debe a que todo el diálogo se concentra en la pulseta por el porcentaje de incremento, sin considerar la necesidad de proteger el empleo digno, que es un tema integral y sustancial para el país, por sus implicaciones sociales y económicas”, opinó.



Empresas sociales



Otro de los temas por el que reaccionaron ambos sectores fue la reposición del proyecto de ley de creación de empresas sociales en el Legislativo, a casi un año de su congelamiento.



La norma propone que los trabajadores se hagan cargo de una empresa que esté abandonada o en procesos de liquidación o quiebra por una mala administración, para evitar que se ponga en riesgo el empleo de los trabajadores.



El proyecto se analiza en la mesa de trabajo entre el Gobierno y la COB, pero también en reuniones técnicas entre los empresarios y la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.



La Cámara de Industria y Comercio (Cainco), de Santa Cruz, manifestó su extrema preocupación por la norma, ya que generará incertidumbre en el aparato productivo e inviabilizará la inversión interna y externa que tanto requiere el país.



“Sería peligroso para la economía nacional porque desestabilizaría el aparato productivo e inviabilizaría las inversiones nacionales y extranjeras”, expresó el presidente de la entidad empresarial, Jorge Arias.



El secretario de Organización de la COB, Vitaliano Mamani, señaló, por su parte, que los empresarios que administran bien su empresa, no tienen por qué preocuparse porque no les va a afectar en nada.



“Lo que queremos es coadyuvar con el proceso productivo de las empresas. Pero aquellos empresarios que no respeten derechos laborales, que hacen trabajar hasta 16 horas, no aseguran a los trabajadores y no aportan a la jubilación, a esos malos empresarios se les va a afectar.

Ojalá que se pueda aprobar en la Asamblea”, opinó.



Para tranquilidad de los empleadores, el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales, aclaró que entre los artículos ajustados está que los tres meses de salarios no devengados ya no son causal para considerar que una empresa esté abandonada y “se eliminó la posibilidad de que los bienes personales de empresarios se usen cuando los pasivos sean mayores al capital de la empresa”.



Leyes para el 1 de mayo



Además de esta norma, el Ejecutivo trabaja en otras que beneficien a los trabajadores, pero se pudo saber que por el escaso tiempo se calcula que sean aprobadas no antes del próximo martes.



Según Vitaliano Mamani, se esperaba consensuar una Ley General del Trabajo, Ley de Pensiones, normas de reactivación del aparato productivo, protección a la industria nacional, reorganización de la Caja Nacional de Salud, entre otros.



Sobre la futura ley laboral, que viene revisándose desde 2010, aún no hay acuerdo sobre los derechos adquiridos; que esta norma sea para todos los trabajadores sin excepción, mientras la estructura salarial es cuestionada por el Ministerio de Economía.



En el tema de pensiones, se espera solucionar el tema de los jubilados, a los que se les calcula un promedio de vida a 110 años. “Por ahora, la gente no quiere jubilarse para mejorar su renta”, explicó Mamani.



El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, afirmó que lo que se espera para el 1 de mayo, es llegar con una negociación avanzada en la atención del pliego de 18 puntos de la COB, una propuesta salarial concreta y avanzar en la ley de empresas sociales, entre lo más importante.

Cifras del tema

3,5

Por ciento

Es la oferta oficial que le hizo el Gobierno a la Central Obrera Boliviana para el aumento de haber básico.



10

Por ciento

Es la propuesta que hace el ente matriz de los trabajadores para el incremento del haber básico.

En la jornada

Vulnerabilidad

La Cainco no está de acuerdo con el proyecto de ley de creación de empresas sociales y afirma que se estará dejando en una mayor vulnerabilidad a todas las empresas del país.



Derechos laborales

La COB asegura que la ley 2027 vulnera muchos derechos de los trabajadores y es por eso que se precisa de la aprobación de una nueva Ley General del Trabajo, para proteger estos derechos.



Feriado

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, afirmó la jornada de ayer que el feriado por el Día del Trabajador solo será el martes (1 de mayo) de la próxima semana y que el lunes 30 de abril es un día laboral normal en el país.