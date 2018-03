El producto es la gente que provee el servicio, según Paul Jeszenszky

Hace 1 hora

En el pasado, los negocios proveían productos y era una relación de un solo lado. Hoy el balance de poder ha cambiado de manera considerable con el internet, explicó Paul Jeszenszky, exdirector de marketing digital de Airbnb y actual vicepresidente de rover.com, en su exposición sobre Marketing Digital en el Foro Tecnológico 2018 de Cainco.



"Cuando se observa el uso temprano de un usuario de generación de contenido o productos potenciados por la gente como eBay o Mercado Libre, estos no podrían existir sin la gente escribiendo la descripción de los productos ofertados o informando de artículos vendidos por ellos", señaló Jeszenszky.



A decir del experto, las redes sociales como Facebook han llevado eso a un nuevo nivel. "Si tu no tienes amigos para conectarte u otra gente para seguir, el producto es inútil. La gente le da poder. Y ahora con el comercio social o las plataformas económicas colaborativas como Airbnb y Rover, tienes negocios donde el producto es en realidad la gente que provee el servicio. Las compañías proveen una plataforma que se mantiene en la confianza y reduce la fricción. Sin la gente no existiría el producto", afirma.