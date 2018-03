El desplome de Facebook por filtración hunde Wall Street

Wall Street cayó impactado por el desplome de Facebook, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, borraba un 1,51% en medio de la preocupación de los mercados por la filtración de datos de 50 millones de usuarios de la popular red social.

La investigación sobre la filtración de datos provocada por una empresa británica, que trabajó para la campaña de 2016 del presidente de EEUU, Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook, crispó los nervios del parqué neoyorquino, donde la popular red social cedía alrededor de un 7%.

La situación, revelada el sábado por los diarios The London Observer y The New York Times, tuvo ayer las primeras repercusiones, después de que el Gobierno del Reino Unido y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se expresaran a favor de avanzar en una investigar sobre lo sucedido.

En otros mercados, el petróleo de Texas caía a 62,05 dólares el barril y el oro subía hasta 1.318 dólares la onza. /EFE