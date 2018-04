El déficit comercial supera los $us 1.300 millones

Hace 3 horas

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE), con información disponible a febrero del 2018, el comercio exterior boliviano volvió a registrar un nuevo déficit -por tercer año consecutivo- esta vez por $us 1.302 millones, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el mayor desbalance comercial registrado en la historia del país, a consecuencia de que las importaciones bolivianas sumaron $us 9.288 millones, frente a los $us 7.986 millones de las exportaciones (incluyendo reexportaciones y efectos personales), pese al crecimiento del valor de las ventas externas del 10,5% en comparación al 2016.