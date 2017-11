El bolsillo de los usuarios siente el incremento de las facturas de agua, luz y gas

María Vilca está preocupada. El pago de sus servicios por agua y electricidad subió. “Antes pagaba Bs 90 por la luz y ahora Bs 100”, dice la mujer y continúa “el agua también subió de Bs 25 a Bs 35. No entiendo, casi no paro en mi casa”, señaló la mujer que cada día sale de su domicilio ubicado en el kilómetro 7 de la doble vía La Guardia, para instalarse en la calle Independencia para vender caramelos y refrescos.

“Por lo menos el gas sigo pagando Bs 15”, señala en forma de consuelo. El caso de doña María no es el único en la ciudad.

Contrariamente a Vilca, Darwin Ayllón se queja por el incremento de su factura de gas domiciliario. Su pago subió de Bs 10 a Bs 30. Asegura en tono molesto que fue multado por un retraso “pero que el cobro es excesivo”.



Otra persona que usa el gas domiciliario y que no quiso ser citada dijo que el pago que hace por el servicio se incrementó de Bs 15 a Bs 35 sin explicación alguna.

Las redes sociales son el medio escogido por varias personas para dar a conocer su molestia por los incrementos sufridos en las tarifas.

Por ejemplo, una usuaria del Facebook mostró una papeleta donde hace notar que su importe pasó de Bs 1.485 (en octubre) a Bs 3.482 (noviembre), es decir un incremento del 134,8%.



Carla Cossio, otra vecina de la ciudad, aseguró que paga Bs 180 por el consumo de electricidad, pero la boleta del último mes subió a Bs 400, el doble de lo que eroga normalmente.



María Neisa Parada, es otra afectada, en su cuenta de Face exhibió su factura de agua potable.

En octubre la mujer pagó Bs 51,07, pero en noviembre la notificación llegó a Bs 311, 61. Es decir, un incremento del 509,8%.

¡No puede ser que mi factura llegue de esta manera este mes! Se pasa Saguapac. ¿Cómo irá a llegar en diciembre?, cuestionó.

Consumo dispara subida

Las operadoras que prestan los servicios de agua y luz se defienden. Atribuyen ‘los tarifazos’ al incremento del consumo de los mismos beneficiarios. Para ellos todo se trata de una subida coyuntural ocasionado por las altas temperaturas que registra la urbe.

En la cooperativa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Saguapac) indicaron que por las altas temperaturas el volumen de agua consumido por los usuarios cruceños se incrementó un 20%.

Luis Emilio Vargas, jefe del departamento de medios de Saguapac, informó que la entidad es regulada y no puede subir sus tarifas sin la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

“No se puede mover nada. Se cobra los mismos precios de 12 años atrás. ¿En qué está la diferencia?, por ejemplo si yo consumía antes de que hubiera calor 10 metros cúbicos de agua y ahora consumo 20, mi costo subirá, porque todo está en función al volumen de consumido”, dijo Vargas.

De forma anual la ciudad consume cerca de 75 millones de metros cúbicos de agua, teniendo los picos más altos en los meses de mucho calor.



Ante el elevado consumo, Vargas dijo que la cooperativa de servicios realiza campañas para fomentar el uso óptimo del líquido elemento. “Hay que tener cuidado en el consumo”, sugirió.



Una postura similar tuvo la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). Señalaron que como entidad regulada siguen las disposiciones que emanan de a Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).



Según la CRE, la AE establece una estructura tarifaria para todo el país cada cuatro años. Además, la que está en vigencia culmina en octubre de 2019. “La tarifa se revisa dos veces por año, en abril y octubre”, indicaron.

Reconocieron que el pasado lunes tuvieron 124 reclamos, el martes 114, miércoles 79 y ayer 64.



“A todos los reclamos se les abre un Odeco y según el requerimiento se instruye una inspección o son cerrados cuando el socio se queda conforme”, indicaron.



Se visitó a YPFB Redes Gas, responsable del suministro de gas domiciliario, el personal administrativo de esta compañía indicaron que Roberto Aldayuz Heredia, el jefe distrital, no podía atendernos.

Se llamó a Odeco de Saguapac, pero indicaron que no podían dar información.



El martes el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Edgar Montaño informó que solicitará una auditoría técnica a la CRE para determinar las causas del incremento de las tarifas.

Pero, doña María Vilca no cree en las explicaciones. Su humilde bolsillo seguirá pagando. “No queda otra, así nomás es siempre”, concluyó.