El TAM paraliza vuelos y opera sin control estatal

Ni el Ministerio de Obras Públicas ni la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pudieron explicar los motivos de la cancelación de los itinerarios de vuelo de la empresa pública Transporte Aéreo Militar (TAM-EP), que todavía gestiona su certificación para volar bajo normas de la aviación civil.

“No tengo ningún informe. El TAM no depende de nosotros. Me imagino que la suspensión de sus vuelos es por cuestión de mantenimiento de sus naves”, indicó en un corto contacto con EL DEBER el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

Por otro lado, la DGAC, cuyos funcionarios se encontraban en una rendición pública de cuentas en Trinidad (Beni), aseguraron también que no tenían ningún reporte sobre el TAM porque la aerolínea aún no es civil comercial y que por ello, no se tiene regulación al respecto.



Mantenimiento

El jueves TAM-EP comunicó a sus usuarios la suspensión de sus servicios por 10 días, a partir del 2 de mayo. “Con el fin de brindar mayor seguridad y un servicio de calidad, se lleva a cabo el programa de mantenimiento general preventivo previsto para nuestras aeronaves, dando cumplimiento al plan de seguridad operacional, que obliga a cancelar el itinerario programado desde el 2 hasta el 11 de mayo”, señala el comunicado.



Ayer no se logró hablar con el gerente general de TAM-EP, Julio César Villarroel, ni con el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, para conocer las causas de la paralización.



Sin embargo, se conoció que de las tres naves que operaban, dos se encontraban en mantenimiento y la última habría tenido un percance en uno de sus motores en la ciudad de Cochabamba. Este incidente obligó a paralizar sus viajes y tuvo que entrar también a mantenimiento hasta el próximo viernes.



Mientras tanto, la empresa está procediendo a devolver el costo de los pasajes a quienes ya lo tenían comprado y a reprogramar sus vuelos hasta después del próximo viernes.



No deberían volar



Entretanto, el experto en aviación Samuel Montaño señaló que le parecía una buena noticia la suspensión de los vuelos comerciales del TAM, aunque precisó que “tendría que hacerlo definitivamente”.



“Como ya lo dije antes, no es la misión del TAM meterse en el comercio aéreo que le corresponde a empresas sociales. La actual flota era de aviones en desuso. No todos están en condiciones de operar. El Gobierno debería hacer una inmediata inspección de toda la flota aérea del TAM”, señaló.



Además, dijo que sospecha que esta suspensión se debe al informe de las autoridades colombianas por el caso de la aerolínea LaMia, que se accidentó el año pasado.



Montaño lamentó que en anteriores gestiones se hayan comprado naves con demasiado uso de segunda y tercera mano, y llamó a las instancias de la DGAC a controlar los vuelos civiles de la empresa militar.



En agosto, el TAM presentó su primer avión comercial modelo BAE AVRO RJ 70, de fabricación inglesa, que tiene una capacidad de 70 pasajeros, con el que la línea militar cumplía uno de los pasos para su certificación ante la DGAC para operar como una compañía pública en los próximos meses.

A través de un leasing financiero, la nave llegó a Bolivia por un valor de $us 1,3 millones.

En la jornada

Transformación

El DS 3025 de 2016 transformó el TAM en empresa pública, determinó su naturaleza jurídica, giro de la empresa y patrimonio.



Más del tema

El TAM-EP también tiene prevista la llegada de un segundo avión comercial, aunque todavía no se conoce la fecha de su arribo al país. Actualmente, cuenta con tres aeronaves.