Los cívicos de Yacuiba están en emergencia. El Gobierno postergó sin fecha definida el proyecto de la planta petroquímica que se construiría en esa ciudad tarijeña con una inversión de $us 2.200 millones. ¿Los motivos? El Ministerio de Hidrocarburos dice que se deben asegurar mercados para la producción y usar nueva tecnología.

La voz de alerta se dio a conocer a principios de mes. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en cumplimiento de la Ley 1006 de Ajuste del Presupuesto General del Estado (PGE), eliminó de su plan de inversión 2018 la construcción de la planta de propileno y polipropileno en Yacuiba.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sostuvo que la decisión de la petrolera estatal es parte de la reingeniería y el repensamiento empresarial privado que hay en YPFB, porque si bien es una empresa pública, el concepto es de eficiencia, de alto rendimiento y de tener utilidades.

¿Y cuáles son los motivos?, se le consultó. Sánchez se apresuró a decir que hay nuevas tecnologías en las plantas de propileno y polipropileno, tecnologías que la hacen más eficiente, generan un mejor producto, pero también están evaluando los mercados. “Mire, hemos construido la gran planta de urea y amoniaco. Hoy me cuestionan por qué no venden o venden mucho, por qué no almacenan”, precisó.

Entonces, la autoridad considera que el estudio de mercado es fundamental para invertir $us 2.200 millones en la planta de propileno y polipropileno. “Seríamos irresponsables de empezar a construir la planta sin obtener el último gramo de certeza de que el proyecto será viable al 100%”, afirmó Sánchez.

En junio de 2017 el proceso de licitación de la petroquímica del Chaco quedó sin efecto debido a errores administrativos en el proceso de contratación. Se observó que la firma que se adjudicó el proyecto, Tecnimont, era la misma que hizo los términos de referencia de la licitación.

Sánchez insistió en que el mercado es importante y si no se asegura la venta del producto en 60 o 70%, no se puede continuar con el proyecto. Asimismo, dijo que es importante la conformación de una serie de industrias que estén al lado de la planta de propileno y polipropileno. “Esto es parte de la responsabilidad y visión que tenemos en el sector de hidrocarburos”, agregó.

En Tarija consideran que la suspensión del proyecto tiene que ver más con la certificación de reservas de gas natural. Freddy Castrillo, secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación, explicó que la planta petroquímica no se realizará porque YPFB no ve las condiciones dadas para ese tipo de emprendimientos, debido a que no existe una certificación de reservas actualizadas que permita conocer oficialmente el volumen de gas, para luego hacer una planificación adecuada.

El funcionario fue más allá al indicar que la situación evidencia una mala planificación y política de hidrocarburos. Agregó que no se puede pensar en proyectos de industrialización si no se sabe si hay reservas de gas.

“Si la excluyeron del presupuesto es porque saben que no es responsable ejecutar sin tener certeza sobre las reservas. En consecuencia, lo que hizo el Gobierno nacional fue mentir al país y a los tarijeños”, cuestionó.

Para el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, es acertado que no se haga la planta petroquímica por diversos factores. Primero, porque no se tiene la materia prima y, segundo, porque la estatal YPFB Corporación no tiene los recursos económicos para construir la planta. Considera que antes se deben solucionar los problemas de abastecimiento de gas natural, mercados y ver la situación financiera de YPFB por la caída de los precios internacionales.

En criterio del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Víctor Fernández, cualquier inversión que se realice en la región es una bocanada de aliento para la economía golpeada.

Los cívicos se pronuncian

La presidenta del Comité Cívico de Yacuiba, Nery Zurita, dijo que hasta la fecha solo recibieron promesas que no se cumplen. Aseguró que ante la emergencia mantienen pendiente el inicio de medidas de presión. Exigen saber los motivos por los que se quitó del presupuesto anual de YPFB la instalación de la petroquímica en Yacuiba.

Otro tema que preocupa a los cívicos es la planta separadora Gran Chaco, porque les dijeron que desde el 1 de abril YPFB Chaco pasa a operar esas instalaciones en reemplazo de Tecna y piden que se generen fuentes de empleo para profesionales de la región. Por tercera vez, solicitaron una reunión con la estatal petrolera, según pudo informar el secretario de la organización cívica, Henry Medrano.