El Gobierno nacional, a través del Decreto Supremo 3495 promulgado ayer, ordenó el cierre definitivo de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y la creación de la Agencia Boliviana de Correos para reemplazarla. Las oficinas en todo el país de la compañía, que adeuda entre cuatro y seis meses de sueldo a sus trabajadores, amanecieron con las puertas precintadas y bajo fuerte resguardo de la Policía.

Además de los sueldos impagos, Ecobol arrastra una deuda de Bs 67 millones a las Administradoras de Fondos de Pensiones que anteriores responsables descontaban a los empleados (hace 10 años), pero no hacían la transferencia de cuentas, según denunciaron los trabajadores. La deuda no permitiría que los funcionarios se jubilen. Así, se buscó más información sobre este tema con las AFP y el Ministerio de Obras Públicas y Servicios, pero no contestaron.

“La Unidad de Liquidación de Ecobol comunica a los trabajadores que en virtud del Decreto Supremo 3495 del 1 de marzo de 2018, se determinó el cierre de Ecobol, por lo tanto el día de hoy (jueves) 1 de marzo de 2018, todos los trabajadores deben apersonarse en la Unidad Ejecutora de Titulación del Ministerio de Obras Publicas”, dice el comunicado firmado por Jaime Cabezas, liquidador, pegado en las puertas de las oficinas de Correos en todo el país.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista a radio Panamericana explicó que la empresa con el tiempo se volvió obsoleta y con una dinámica de trabajo complicada. Además, la parte económica no acompañó a la compañía, ya que sus ingresos no permitieron que sea autosostenible. “Mantener Ecobol no era posible, debido a que no era una empresa financieramente saludable”, afirmó.

El resguardo policial es para precautelar la seguridad, el patrimonio de la empresa y para que no se genere ninguna susceptibilidad, según Claros.



Sorpresa desagradable

Asombro, frustración, incredulidad, tristeza, impotencia, pero sobre todo preocupación, son los sentimientos que comparten los trabajadores de Ecobol en Santa Cruz, que se enteraron del cierre de la misma, por medio del comunicado pegado en las puertas de la oficina de la calle Junín.

Soledad Salvatierra, representante de los 53 trabajadores de Ecobol en Santa Cruz, indicó que nadie les informó sobre el cierre de la empresa.

“Cómo pueden hacer una cosa de estas de la noche a la mañana. No sabemos quién, cómo y por qué lo han hecho”, manifestó.

A decir de Salvatierra, Ecobol les adeuda a sus trabajadores cruceños 14 bonos (de Bs 400) de refrigerio y transporte, correspondientes a la gestión pasada y lo que va de esta. Además, no les abonaron el salario de febrero.



Esta situación se veía venir, ya que Ecobol retiró de la Caja Nacional de Salud a sus trabajadores hace tres meses, según Mirian Beleros, inspectora regional de la estatal en Santa Cruz.



Algunos lamentaron que no hayan cumplido la edad para jubilarse e hicieron votos para que algunos de sus compañeros encuentren un espacio en la nueva Agencia de Correos de Bolivia.



En Sucre, 18 funcionarios iniciarán el trámite del pago de beneficios sociales, anunció el encargado regional de Ecobol en esa ciudad, José Luis

Urquizu.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Correos de Bolivia, Rubén Bascopé, expresó su respaldo al cambio de razón social de Ecobol y dijo que ante el cierre de la firma esperan negociar una liquidación transparente.

Bascopé responsabilizó de la crisis de Ecobol a las máximas instancias ejecutivas y a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que han dejado de pagar impuestos, y de realizar inversiones operativas y logísticas, ahondando la crisis de la empresa. Además, reclamó por la falta de voluntad del Gobierno para sacar adelante a la compañía como lo hizo con Cartonbol y otras que no son rentables, pero a las que sigue inyectando recursos.



A decir de Celestino Vacaflor, secretario de conflictos de la Central Obrera Departamental (COD), el ente realizará representaciones ante el Gobierno y brindará todo su apoyo a los extrabajadores de Ecobol.



El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez, informó que cuentan con poco más de Bs 50 millones para pagar los beneficios sociales de las personas que quedaron sin trabajo.



No pudo con los cambios



A decir de algunos expertos, Ecobol no pudo afrontar los desafíos que le presentaron las nuevas tecnologías y los requerimientos de los usuarios. El economista Marcelo Núñez considera que el cierre de Ecobol no es producto de una mala gestión, ya que hay empresas exitosas de correos en muchos países. Cree que el cese de operaciones es por los bajos ingresos desde hace un par de años.



“La tecnología que es utilizada mediante redes sociales y WhatsApp ha reemplazado al correo tradicional, especialmente de envío de cartas. Antes se enviaba un currículum vitae mediante correo a las casillas de las empresas, ahora todas las compañías tienen sus correos electrónicos. El resultado es mayor agilidad y comodidad”, sostuvo Núñez.



Para Eduardo Sandy, gerente administrativo de Jet Express Courrier, firma que representa a UPS hace 26 años en Bolivia, es posible que Ecobol no haya podido lidiar con la inmediatez de la gente. “Hoy, las personas quieren todo en el momento y las importaciones a través del correo tardan un par de meses. Esto ha podido afectar negativamente a su economía”, manifestó.



Según Sandy, el negocio de la paquetería ha cambiado mucho en los últimos años, debido a las ventajas para contactarse con cualquier parte del mundo. Esto ha facilitado las compras por internet, que en la actualidad representan el 40% de las operaciones de UPS en Bolivia.

Envergadura

390

Trabajadores

Tiene Ecobol en todo el país, según el viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez.

33

Millones de bolivianos

Generaba anualmente Ecobol, según datos del Viceministerio de Telecomunicaciones

La historia y patrimonio de la empresa nacimiento



Ecobol se creó como una empresa pública de administración descentralizada del Estado con personalidad jurídica propia. Funciona conforme al régimen establecido por la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, promulgada en 1972.



Herencia

El patrimonio de Ecobol está constituido por todos los bienes e inmuebles tangibles utilizados anteriormente por la Dirección General de Correos.