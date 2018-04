El Comité es cauto y todos apuntan a Siles como raíz del conflicto

El Comité pro Santa Cruz se mantuvo cauto cuando conoció el fallo del juez de Garantías Constitucionales, José Alberto Guzmán, que destraba el pago de las regalías por Incahuasi. Eso sí, la medida paralizó las diferentes movilizaciones que germinaban. El más ‘señalado’ en el conflicto fue el viceministro de Autonomías, Hugo Siles.

“Medianamente este fallo cumple uno de los objetivos, que es el descongelamiento. Nos alegra, pero no nos satisface, vamos a seguir en estado de emergencia”, afirmó Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico.



Siles, el gran señalado



Los dos bandos en conflicto por las regalías tienen algo en común, todos señalan al viceministro Hugo Siles como el principal responsable de este conflicto; pero, ¿qué hizo la autoridad para estar en el ojo de la tormenta?



Según la Gobernación de Santa Cruz, emitió una comunicación que fue usada como pretexto para que el TCP congele el pago de regalías. Se trata de la resolución N.º 046/18, que afirmaba que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca solo eran referenciales, pese a que existía otra norma que establecía lo contrario.



En criterio de las autoridades cruceñas, esto derivó en el congelamiento de las regalías.

En Chuquisaca consideran que la autoridad beneficiaba de forma directa a Santa Cruz.



Desde el conflicto el viceministro Siles evitó hablar sobre el tema. Pero ayer se pronunció al respecto y afirmó que gracias a las gestiones de los legisladores Adriana Salvatierra y Henry Cabrera se logró que la Gobernación reciba nuevamente los ingresos por las regalías hidrocarburíferas.

“En toda esta campaña de desprestigio de la Gobernación por el congelamiento de las regalías, no se percataron de que para descongelarlas tenían caminos y vías en la justicia, pero no hicieron ninguna gestión judicial”, afirmó Siles.

Para saber

Resarcimiento

La Gobernación de Santa Cruz informó que exigirá un resarcimiento por los daños causados al departamento.



Procesos

El gobierno departamental indicó que, pese al descongelamiento de las regalías, se seguirá insistiendo con los procesos judiciales contra el viceministro Hugo Siles, el ministro Alfredo Rada y las autoridades de YPFB Corporación.

En emergencia

En Sucre, capital de Chuquisaca, la noticia cayó como un balde de agua fría. Están en emergencia.