Ejecución del programa Mi Riego se retrasa en la región

Juan Salazar es un productor de la comunidad 25 de Mayo, municipio de Charagua. Este año sus manos callosas sembraron tomate, soya y sorgo. Sin embargo, está afligido, “necesitamos agua”, afirmó preocupado.

“Está dando bien (el tomate) pero llegó la seca y ahora de dónde saco agua para regar”, se preguntó el hombre de mediana estatura, que desde hace cincoaños tramita la ejecución del programa Mi Riego en su zona. “Mucho nos vueltean”, dijo.

Según la Asociación Departamental de Regantes y Sistema Comunitarios de agua Potable de Santa Cruz (Arecruz), a la fecha hay 28 proyectos de 11 municipios a diseño final y que necesitan el aval del Gobierno.

El monto del programa es de Bs 117 millones, de los cuales un 70% debe ser financiado por el Gobierno central, y el resto por municipios (10%) y la Gobernación de Santa Cruz (20%).



Raúl Guzmán, presidente de Arecruz, que aglutina a productores del chaco, cordillera y valles, manifestó su preocupación porque a no se lanza de forma oficial este programa.



“En otros departamentos van por Mi riego II y hasta III, nos sentimos discriminados”, dijo.



Producción en peligro



La preocupación crece, dado que son cerca de 4.500 hectáreas y 1.284 productores de los valles, el chaco y cordillera que se favorecerán con el programa.

“Tenemos proyectos a diseño final desde 2014 y 2015, los productores necesitamos el riego ya”, aseguró Guzmán.



Agregó que por el momento el abastecimiento de productos como hortalizas es normal, pero aseguró que si no se implementan estos proyectos en zonas productores. “Si no tenemos riego en los valles va a faltar el alimento”, aseguró el productor.



Luis Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que debido al retraso del programa, desde su despacho se cursaron cartas dirigidas al coordinador nacional del Programa Mi Riego, Boris Calcina.



Las misivas fueron enviadas en agosto y septiembre del año pasado. En ellas, los municipios de Comarapa, San Juan, Vallegrande, Charagua, Moro Moro, Fernandez Alonso y Pampa Grande, confirmaban sus respectivas contrapartes y exigen ejecutar sus proyectos.

“La contraparte de la Gobernación es de Bs 24 millones. Resulta contradictorio que siendo el mayor productor de alimentos no tengamos riego”, afirmó.

Calcina, en su descargo, señaló que la implementación del programa está en manos de otras niveles del Gobierno. Empero, aseguró que se trabajo en el diseño de 21 proyectos. “La fecha la lanzan las autoridades”, afirmó el funcionario