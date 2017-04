Económico se alía con el BID para dar créditos femeninos

En una alianza estratégica, a través del proyecto Expansión en servicios financieros para mujeres empresarias en Bolivia, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Económico lanzaron Red Mujer, mi aliada el primer producto financiero en Bolivia dirigido, con exclusividad, a la micro y pequeña empresaria del país.

El gerente nacional comercial del Económico, Pablo Romero, señaló que Red Mujer, mi aliada es un programa y modelo de atención diferenciado único en Bolivia cuyo propósito es la inclusión social, empresarial y económica de la micro y pequeña empresaria del país en el sistema financiero.

El portafolio incluye créditos para la vivienda social, para el equipamiento del hogar, cajas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos para capital de operaciones e inversiones. Además, ofrece servicios de seguros, un pack de asistencia legal, médica y nutricionista.

Romero explicó que las mujeres podrán acceder a financiamiento desde $us 1.000 a 150.000. De las condiciones crediticias, dijo que al ser un producto de reciente incursión al mercado tendrá una tasa de interés preferencial para las mujeres, sea o no clienta del banco.

Evitó dar un rango porcentual. Se llamó al banco para conocer las condiciones del crédito, los que atendieron indicaron no tener aún información al respecto.



La especialista sectorial en representación del BID en Bolivia, Fernanda Padrón, refirió que el proyecto del Económico está orientado a desarrollar una banca para mujeres y promover el crecimiento de las mipymes lideradas por mujeres.

En ese marco, Padrón agregó que el Económico se benefició con recursos no reembolsables del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) para asistencia y desarrollo de este programa.



El grupo BID, a través del programa Banca para emprendedoras, según Padrón, ha financiado 17 proyectos en países de la región y destinó $us 600.000 para líneas de créditos y $us 5 millones para asistencia técnica.

Padrón aseguró que el Banco Económico recibió una cooperación técnica no reembolsable, en 2014, de $us 350.000.



A su turno, el gerente general del Económico, Sergio Asbún, indicó que Red Mujer, mi aliada es un programa estratégico único orientado a la bancarización de la mujer al sistema financiero. Explicó que hay encuestas que dan cuenta de que las mujeres han logrado incorporarse a la actividad productiva del país y que tienen alta capacidad de ahorro y, además, de que son buenas pagadoras.

Proyecto no logra convencer

Desde la perspectiva de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (Camebol) es una buena iniciativa en lo que corcierne a capacitación y asesoramiento, pero que no ven facilidades acorde a la realidad de las empresas mypes del país.