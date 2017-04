ENDE culpa a comunidades por la tardanza de Rositas

El asambleísta de Verdes Alcides Vargas asegura que la provincia conjuntamente los municipios de Gutiérrez y Cabezas rechazan el proyecto hidroeléctrico Rositas que el Gobierno pretende construir y plantean como alternativa ejecutar la represa La Pesca que está ubicada a 15 kilómetros más que el proyecto original y que además eleva la generación de electricidad hasta 740 MW, es decir, superior a los 400 MW de Rositas, con lo cual se dejaría de afectar a 12 poblaciones.



La idea no gusta al Gobierno. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) culpó a las comunidades de Vallegrande por atrasar el proyecto.



“La demora se debe a que se tienen estudios de campo en el diseño final que no pudieron ser ejecutados en las fechas programadas debido a la posición de las comunidades de prohibir el ingreso a la empresa consultora a la zona del proyecto, lo que está llevando a retrasos en la conclusión de estos estudios”, dijo el presidente de ENDE, Eduardo Paz.



El contrato firmado entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) contiene unas condiciones suspensivas que deben cumplirse para la entrada en vigencia del contrato e inicio de la ejecución del proyecto.



A la fecha, se está trabajando en el cumplimiento de estas condiciones suspensivas que entre otras comprenden la conclusión y aprobación de los estudios de diseño final, la gestión de crédito externo e interno, la obtención de la licencia ambiental, la ejecución de estudios sociales, etc.



¿Cuándo se verá plasmado el inicio de la construcción de obras y dónde se tiene previsto ejecutarlo específicamente?, se consultó a Paz, a lo que respondió: “el inicio de la construcción de obras se dará una vez sean cumplidas las condiciones suspensivas del contrato. El lugar definitivo del emplazamiento del proyecto será definido a la aprobación y conclusión de los estudios de diseño final, estudios ambientales y estudios sociales”.

Preliminarmente, de los estudios aprobados hasta la fecha se tiene que el proyecto Rositas tendrá una potencia instalada mínima de 400 megavatios (MW). Sin embargo, la capacidad definitiva se tendrá con la conclusión de los estudios de diseño final que se encuentran en su etapa de aprobación.

El proyecto Rositas debido a su carácter múltiple, comprende el componente de riego que actualmente se encuentra en evaluación.

Mientras que el agua potable que es uno de los componentes previstos en el proyecto Múltiple Rositas, será estudiado por las instancias correspondientes.

Comunidades rechazan

El asambleísta por la provincia Vallegrande, Alcides Vargas, planteó como alternativa un proyecto que incluso la misma ENDE lo contempla. Se trata de La Pesca que generará casi el doble de energía que Rositas y reducirá al mínimo los impactos sociales y ambientales.

Explicó que distintos especialistas e instituciones comparten la factibilidad del proyecto La Pesca, ya que la construcción de Rositas afecta al área protegida denominada Áreas Naturales de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños, que tiene una extensión de 700.000 hectáreas.

La autoridad explicó que el proyecto Rositas afectará a 12 comunidades conformadas por aproximadamente 500 familias productoras que viven en medio de la incertidumbre, porque hasta la fecha ni siquiera el INRA les tituló sus tierras. Agregó que ENDE tampoco tuvo avances significativos con el proceso de socialización en las comunidades afectadas