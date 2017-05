Dos firmas chinas buscan fiscalizar el proyecto Mutún

China International Engineering Consulting y Chongqing Cisdi son las dos empresas chinas que pugnan para fiscalizar el proyecto siderúrgico Mutún en Puerto Suárez, que comenzará a ejecutarse a partir de agosto de este año.

Así lo dio a conocer ayer el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Jesús Lara, durante el acto de apertura de propuestas para ejecutar el proyecto de supervisión y certificación de calidad del proyecto de diseño, construcción y puesta en marcha de la planta integrada para la producción de laminados no planos livianos a ejecutar por parte de la compañía china Sinosteel Equipment & Engineering Co.Ltd.

Al acto asistieron representantes de las instituciones cívicas de Puerto Suárez, el alcalde municipal Sebastián Hurtado y directores de la ESM.

El ejecutivo informó de que la firma Cisdic presentó una propuesta de $us 22,6 millones, mientras que China International ofertó 27,4 millones. La comisión calificadora y evaluadora hará el trabajo esta semana y el lunes se dará a conocer a quién se adjudica o, caso contrario, se declara desierta.

Para esta jornada se prevé una reunión del directorio para informar del crédito del Eximbank (China) para financiar el proyecto. No obstante, Lara adelantó que el banco ya aprobó los recursos para encarar el proyecto siderúrgico.

“El Eximbank está a la espera de la empresa supervisora para que el financiamiento salga en un solo paquete, es decir, para construcción y supervisión”, reveló el ejecutivo a EL DEBER.

Porteños, con cautela

El alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, expresó su satisfacción por la puesta en marcha del proceso de adjudicación de la fiscalización e hizo votos para que a fines de julio o inicios de agosto se proceda con la construcción de la planta.

Por su lado, el director de la ESM por el municipio de Puerto Suárez, Antonio Tudela, indicó: “Este es un paso más de los muchos que hemos estado dando. Hace un año se firmó el contrato y ahora esperamos que se dé celeridad al proceso. Estamos avanzando y ojalá no demore la adjudicación del proyecto. También sabemos que el crédito del Eximbank ha sido aprobado y no hay vuelta atrás, realmente es un paso muy importante y hay que reconocerlo”.



En criterio del presidente cívico de esa región fronteriza Adolfo Rau, aún hay que esperar una semana más para ver si realmente es realidad la adjudicación de la fiscalización y posteriormente se dé vía libre al desembolso de los $us 422 millones por parte del Eximbank.