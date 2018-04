Deuda externa pública de mediano y largo plazo crece $us 129,3 millones

Al 31 de marzo de 2018, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 9.557,3 millones, según el BCB. La cifra, que es $us 129,3 millones mayor que la registrada hasta el 31 de diciembre de 2017, representa un 23,1% del PIB, debajo del límite del 50% definido por la CAN.

La amortización de capital sumó $us 87,4 millones, los intereses y las comisiones sumaron $us 88,2 millones, con total de servicio de la deuda de $us 175,6 millones.



Los entes internacionales como la CAF y FMI establecen que la deuda pública no debe sobrepasar el 50% del PIB de un país. “En nuestro caso, erróneamente se ha señalado que la deuda externa sobre el PIB es de 23,1%, ya que en realidad sería de 24,5%”, dijo el economista Teófilo Caballero.

Estas diferencias han sido observadas por la Fundación Jubileo. En las metas macroeconómicas establecidas por el Gobierno para 2018 se tiene un PIB proyectado de Sus 38,451 millones, por lo que considerando ese dato, la deuda externa sobre el PIB sería del 24,6%.

Para el economista Carlos Hugo Barbery, la deuda debe analizarse como un todo respecto a la capacidad de pago, por lo que es importante examinar el cambio en la deuda total (externa e interna), sus condiciones de crédito (plazos y tasas) y las fuentes para pagarla que son básicamente los ingresos del Estado.