Deslizamiento provoca derrame en oleoducto Monteagudo-Cerrillos

Hace 2 horas

Las intensas lluvias y deslizamientos de tierra que azotan el chaco chuquisaqueño provocaron un daño al oleoducto que va desde el Campo Monteagudo a la Estación Cerrillos a 3.5 kilómetros del Pozo MGD-24, operado por Repsol.



El incidente menor de derrame se produjo en la noche del sábado 1 de abril, donde la caída de un árbol también impactó en la tubería ocasionando la rotura de la misma.



El área aproximada de daño es de 90 metros cuadrados, pero personal especializado procedió a levantar el suelo contaminado y lo acopió en geo membrana. “Se realizaron trabajos de recuperación del terreno afectado, retirándolo desde el lugar hasta la fosa impermeabilizada para acopio de material contaminado en la Batería 4”, menciona un informe de Repsol.



Acciones inmediatas



Se trasladó al lugar personal de Seguridad y Medio Ambiente y la Brigada de Control de Derrames, se cerró la válvula del oleoducto más cercana al tramo afectado, se realizó diques de contención, se colocó turril para evitar posible caída del petróleo al suelo, se realizó el monitoreo de gases en el área afectada, se recuperó el suelo contaminado, y se trasladó a fosa de empetrolados.



De igual forma se trasladó tres barriles de petróleo recuperados en turril y tanque portátil hacia la pileta API ubicada en Batería 3. Tras este incidente no se observó impacto a terceros ni sembradíos.



Se realizó recorridos por el área y hacia el riachuelo cañón abajo para verificar manchas o películas de petróleo, sin encontrarse evidencias de afectación.



Repsol definió no usar el ducto hasta la evaluación definitiva de alcance de los efectos provocados al ducto por este fenómeno climático extraordinario.



El derrame de petróleo se cuantifica en aproximadamente 10 barriles, de los cuales se recuperó 2.5 barriles con paños absorbentes, los que fueron trasladados a la piscina API en Batería 3.



“Cuando ocurrió el incidente no se estaba bombeando petróleo. El petróleo derramado por la rotura, es petróleo que queda en la línea (oleoducto). El derrame afectó el suelo y no a ninguna quebrada”, añade el informe de deslizamiento de terreno por fuertes lluvias.



Al momento se estudia la integridad del oleoducto para ver si es posible la habilitación del mismo. Como alternativa, se considera el traslado del petróleo en cisterna. Asimismo, se informó que en el campo existe capacidad para dos semanas sin bombear.



El ducto de venta de petróleo de Monteagudo a Cerrillos es de uso discontinuo (una vez al mes). El último bombeo antes del incidente se produjo el 23 de marzo de este año; finalizado el mismo se mantiene las válvulas abiertas hasta el drenaje total por gravedad a los tanques de Cerrillos, quedando las cañerías despresurizadas, según procedimiento “Bombeo MGD – Cerrillos”.