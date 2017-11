Denuncia penal contra 12 altas autoridades del Banco Unión

Tal como lo advirtió el martes pasado, durante la interpelación al ministro de Economía, Mario Guillén, la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, presentó ayer una denuncia penal, contra 12 autoridades del Banco Unión, autoridades fiscalizadoras del Estado y una ex autoridad, por el fraude financiero de Bs 37,6 millones que sufrió la entidad.

La denuncia por corrupción y conducta antieconómica, se presentó ante la Fiscalía de La Paz.

“Ya que el ministro (Guillén) no respondió de la manera objetiva y satisfactoria el pliego interpelatorio ante un hecho flagrante de corrupción pública, he presentado una denuncia penal contra autoridades que no cumplieron sus funciones, que han dejado hacer y pasar este hecho”, manifestó.

El memorial presentado, nombra directamente al ex ministro de Economía, Luis Arce; a la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Lenny Valdivia; al director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Alejandro Taboada; al Contralor General, Henry Ara; al Procurador General, Pablo Menacho; además de los cinco miembros del directorio del banco Unión (Alejandro Pérez, Rolando Claros, Felima Mendoza, Alfredo Tórrez, Eduardo Pardo); al síndico Javier Fernández; y a la ex gerente general, Marcia Villarroel.



Postergan al directorio

Por otro lado, se conoció que el directorio del banco Unión que debía ser presentado públicamente ayer, se postergó hasta la próxima semana, debido a que la Junta de Accionistas observó falta de cumplimiento de requisitos de algunos de los nombres que se eligieron.



Audiencias



Ayer en la mañana, se realizó la audiencia de cesación de medidas cautelares para una decena de involucrados en el caso, entre ellos familiares (su madre, hermano, cuñada) y amigos (Migual Ángel Antezana, Rommel Paredes, entre otros) de Juan Pari, el principal acusado del desfalco del banco. La audiencia se suspendió.



Mientras tanto, en horas de la noche de ayer, la Sala Penal Segunda denegó la cesación de medidas cautelares a cinco ex funcionarios de la entindad estatal.



Mientras que, hasta el cierre de edición continuaba la otra audiencia de cesación de medidas cautelares solicitada por Juan Carlos Gott.