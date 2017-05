Daniel Aguilar Cabrera: “Vamos a desarrollar nuevos productos desde junio”

En el marco del lanzamiento de la campaña nacional Toma leche, vive saludable y nunca dejes de crecer, que tuvo lugar en Cochabamba, el máximo ejecutivo de PIL Andina reveló que las pérdidas económicas asumidas en los dos últimos años debilitó a la industria, pero que ahora con nuevas iniciativas apuntan a exportar productos lácteos con valor agregado para el consumo final, desde la planta de Santa Cruz, a mercados de países vecinos.



_ ¿Cuál es el comportamiento comercial y productivo que registra PIL Andina en lo que va de la presente gestión?

En el primer trimestre de este año estamos con una caída en cuanto a lácteos se refiere -más de tres millones de kilos/litro- y con las acciones comerciales agresivas que hemos iniciado a partir de Toma leche, vive saludable y nunca dejes de crecer, el reto es recuperar los volúmenes del año pasado. Una vez estabilicemos el comportamiento vamos a pensar en futuros crecimientos. Estamos con pérdidas y nuestra intención es cerrar el ejercicio, con equilibrio, después de haber tenido dos años duros con pérdidas de $us 6,3 millones (2015) y $us 23,7 millones (2016). Nuestra intención este año es lograr el equilibrio para recuperar el terreno perdido. Estamos saliendo de una crisis.



_ Habla de una coyuntura corporativa compleja, ¿Cuáles son los planes que tienen para revertir la situación? ¿Diversificarán sus productos?

Para revertir la caída vamos a desarrollar nuevos productos que serán lanzados desde junio hasta concluir el año. Buena parte de los nuevos lanzamientos estarán orientados, principalmente, a los lácteos. La diversificación incluye nuevas presentaciones, nuevos sabores, ampliación del portafolio de yogures, lo mismo en bebidas lácteas. Vamos a enfocarnos y estar en todas las etapas de la vida de los bolivianos fomentando el consumo de leche y sus derivados. PIL Andina tradicionalmente se focalizó en los niños y la madre, hoy el mensaje está orientado a ‘elige ser saludable y crece en lo físico e intelectual en todas las etapas de la vida’ teniendo como base de alimentación la leche que aporta nutrientes, proteínas y calcio.



_ En 2016 PIL Andina reveló la existencia de un gran volumen de leche en polvo en stock debido a la imposibilidad de exportar por los precios bajos en el contexto global, ¿Lograron revertir este problema?

Hemos manejado el problema asumiendo perdidas porque era un inventario de más de $us 80 millones y terminamos el ejercicio con una perdida de $us 23,7 millones. Se perdió, pero se pudo haber perdido más. Lo importante es que la historia no se repita, por eso, con mucha madurez, el sector -productores y la industria- hemos llegado a entendimientos. Logramos sincerar los volúmenes de acopio alienados a la demanda nacional y hemos tenido que hacer ajustes importantes a los precios de la materia prima, dado que los precios de la región eran los más altos comparados con Uruguay, Paraguay y Argentina, que nos generaba mayor brecha para el ingreso de productos de afuera. Esas medidas nos han permitido hoy estabilizar la situación de alguna manera para poder prepararnos y trabajar para reconstruir y recuperar los volúmenes para beneficiar al sector primario de leche.



_ Hoy, en el contexto global hay un repunte en el precio de la leche en polvo, ¿cuáles son las proyecciones de producción para este año?

Ha mejorado el precio en el contexto internacional; hemos llegado a caídas históricas -$us 1.700 la tonelada- cuando producirla en el país demandaba $us 4.800. Hoy el precio internacional ronda los $us 3.233, todavía no son precios expectables, pero por lo menos no estamos tan deprimidos en precio. No es todavía oportuno pensar en masificar exportaciones porque no sería un negocio muy viable. Lo que estamos apostando es, primero, consolidar y asegurar la producción y desarrollar el hábito de consumo en el mercado interno. Con relación a la exportación vamos a relegar la venta de productos a granel y vamos a apostar por mercados externos con productos con valor agregado, con la marca PIL Andina, para el consumo final. La idea es transformar en polvo y fraccionar la oferta de las presentaciones de leches fluidas que hoy se comercializan en Bolivia para el consumo final a países vecinos como Colombia, Perú y otros.



_ ¿Tienen la capacidad instalada para cumplir este reto?

En los últimos tres años hemos invertido más de $us 100 millones justamente pensando en estos desafíos. En Santa Cruz hemos montado la torre de secado Zeus con una inversión que supera los $us 45 millones. Es una una línea de producción con tecnología de punta y desde allí vamos a desarrollar los productos con valor agregado con miras a la exportación. Es una de las plantas mas modernas que existen en la región.



_ ¿Qué proyectos de inversión tienen previsto ejecutar este año y por qué monto?

Este año nos vamos a concentrar en la logística porque a nivel de infraestructura hemos implementado nuevas líneas de producción. Hoy vamos a apostar por la logística -transporte, almacenamiento, sistemas para tomar pedido y facturar in situ- para tener una mejor cobertura y llegada a las tiendas de barrios en todo el país.



_ Se habla de una desaceleración económica, ¿le está pasando factura a PIL?

La frecuencia de compra está en niveles bajos, el poder adquisitivo se ha deteriorado y eso se siente en el hábito de consumo. Por eso estamos apostando de forma agresiva por el lanzamiento de la nueva campaña para desarrollar nuevos mercados, con mejores accesos para que el consumidor reciba los beneficios.



_ ¿Cuál es la evaluación del mercado boliviano en términos de consumo de leche y sus derivados?

El mercado local ha tenido un importante avance y PIL Andina ha contribuido a potenciar el hábito de consumo. Hace una década el consumo per cápita de leche en Bolivia era de 27 litros y ahora bordeamos los 60 litros y deberíamos estar en los 170 litros anual. Es un proyecto ambicioso que hay que construirlo gradualmente.