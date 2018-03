Crece un 10% la importación de urea; el mayor volumen es ruso

La importación de urea creció un 10% en 2017, con respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el área de datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En cuanto a valor, en 2016 las compras externas del fertilizante sumaron $us 6 millones, mientras que el año pasado totalizaron $us 6,7 millones. Rusia es el mayor proveedor de urea a Bolivia. En volumen, concentra el 18,9% y en valor, el 21%.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) está en condiciones de comprar 20.000 toneladas del fertilizante al año a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dijo el presidente de la institución, Marcelo Pantoja.

El productor explicó que firmaron un compromiso de compra de 2.000 toneladas y luego pasaron a 3.000 toneladas. “Hemos hecho una buena compra y ahora hasta podemos duplicar esa cantidad”, señaló.

Pantoja precisó que luego de que YPFB determinara parar nuevamente la planta para realizar tareas de mantenimiento, no sabe cuándo volverán a producir. “Es una preocupación porque necesitamos la urea y esperamos que la planta funcione”, dijo.

Mientras que el presidente de YPFB, Óscar Barriga, afirmó que las tareas de mantenimiento en la planta de urea y amoniaco son normales, y que no se tiene por qué informar al senador Óscar Ortiz cuando esto suceda. El presidente de YPFB justificó que el INE no actualizó sus datos y por ello no registraba la exportación de urea, según Los Tiempos.

Cabe recordar que Ortiz denunció el 6 de marzo que la factoría se encontraba nuevamente con la producción suspendida.



Pone en duda la exportación



Las facturas y declaración de mercancía de exportación de urea a Brasil que tiene YPFB no garantizan la concreción de la transacción, según Ortiz.



El legislador señaló que la estatal petrolera debe explicar los problemas que está registrando en su proceso productivo que ocasionan que la urea que produce no cumpla las especificaciones técnicas de calidad que exige Brasil.



Asimismo, Ortiz denunció la semana pasada que de momento la venta de urea a Brasil no se concretó porque no aparecen registros de la operación en el Ministerio de Comercio Exterior de ese país. EL DEBER comprobó que no hay datos. En esa oportunidad, Barriga contestó que cuenta con facturas y declaración de mercancía de exportación a Brasil que desvirtúan las denuncias de Ortiz, que, según el ejecutivo, son un perjuicio, ya que la compañía ya negocia el envío de más volúmenes a Argentina y Paraguay.

Solicitud de información



Ortiz ha elevado pedidos a la Aduana Nacional y al INE para que le faciliten los registros de exportación de urea.

EL DEBER se contactó con la Aduana para solicitar información sobre las ventas externas del fertilizante, pero respondieron que no pueden brindar esa información, ya que una cláusula del Código Tributario no lo permite.