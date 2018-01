Crearán YLB corporación para buscar socios del litio

Con el objetivo de ampliar su estructura para buscar socios estratégicos para la industrialización, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) se transformará este año en una entidad corporativa estatal.



“Una de las medidas que se tomará casi de manera inmediata es la conversión de lo que es YLB a YLB Corporación, porque vamos a tener filiales, no solo de una empresa mixta, sino dos o tres”, explicó el gerente ejecutivo de esta empresa pública nacional estratégica, Juan Carlos Montenegro.



YLB fue creada con la Ley 928 de abril de 2017, responsable de realizar actividades de toda la cadena productiva (prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización) del producto que se encuentra en el salar de Uyuni.



Cadena productiva

Mientras suceden las formalidades para la creación corporativa, la entidad está evaluando ocho propuestas presentadas para la elección del socio estratégico.



“Queremos implantar la cadena productiva del litio. Para eso, necesitamos la incorporación del sector privado que viene como socio a poner sus recursos para desarrollar el litio junto a nosotros. Nuestra expectativa es llegar a producir vehículos con baterías de litio”, explicó la ministra de Planificación, Mariana Prado.



Se estima una inversión estatal de entre $us 1.500 millones a $us 2.000, además de la inversión privada en plantas industriales de cloruro de potasio, carbonato de litio, hidróxido de litio, etc.



El líder cívico de Potosí, Johny Llally, lamentó que no se haya hecho conocer los beneficios y utilidades de los proyectos. Dijo estar en desacuerdo con los porcentajes de regalías.