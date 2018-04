Conforman comisión para investigar caso Lava Jato y excluyen a expresidentes

La Asamblea Legislativa conformó ayer una comisión, en su mayoría oficialista, para investigar el caso Lava Jato en Bolivia. La investigación excluye a los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, en cuyas gestiones se pagaron $us 560.000 en sobornos, según consta en una documentación oficial del Ministerio Público de Brasil, de parte de la empresa Camargo Correa para la adjudicación de una obra vial.

Los parlamentarios opositores se desmarcaron de la iniciativa y denunciaron que el peritaje no será objetivo, piden investigar a más constructoras brasileñas que operaron en el país.

Mandos medios

El propio vicepresidente, Álvaro García Linera, y presidente nato del Congreso, informó que el peritaje se enfocará en los mandos medios, que según la justicia brasileña, recibieron dinero para adjudicar el tramo Roboré-El Carmen a Camargo Correa, en el periodo 2004 y 2006.



La investigación de Brasil identifica a la gerencia general del Servicio Nacional de Caminos (SNC), como beneficiada de los pagos.



En la documentación a la que tuvo acceso EL DEBER, se menciona a C. Morales como otro beneficiado. El exministro de Vivienda que lleva las iniciales se acogió al silencio.



El vicepresidente fijó entre tres y seis meses para que la comisión arroje resultados del caso.



“El objetivo es investigar quiénes fueron los funcionarios que fueron sobornados y caerles con todo el peso de la ley”, afirmó.

García Linera dijo que los parlamentarios viajarán a Brasil para conocer la fuente de la investigación que salpica a Bolivia.

Miembros de comisión



La comisión fue conformada por cuatro parlamentarios oficialistas y dos de oposición. Los integrantes son Betty Yañíquez, Susana Rivero,

Adriana Salvatierra, Milton Barón del Movimiento Al Socialismo (MAS); además de Víctor Hugo Zamora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Norma Lazarte de Unidad Demócrata (UD).



Esta disparidad fue cuestionada por la oposición, que exigía formar un grupo paritario.



Para el senador Arturo Murillo, la investigación debe tocar todas las empresas implicadas en el caso Lava Jato, que operaron en el país. Incluso, dijo que los opositores enviaron una carta al vicepresidente formalizando el pedido, “que al final no fue atendido”.



Adelantó, que el oficialismo se abocará a investigar a Camargo Correa y Odebrecht, pero no a otras firmas que se adjudicaron más obras, como OAS, que se adjudicó tres proyectos camineros.



Aseguró que en su calidad de senador investigará los nexos de estas firmas con el poder central.

Murillo explicó que viajará a Perú y Brasil, para recabar más información sobre el caso.



En marzo de 2016, el parlamentario solicitó al entonces vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contralor) de la República de Brasil, Julio Marcelo de Oliveira, la investigación de los contratos millonarios que firmó OAS en Bolivia.



“Es una empresa que más ojo deberíamos echar, manejó obras de forma irregular. Incluso, Lula (expresidente de Brasil) vino a dar una conferencia en Santa Cruz, auspiciada por OAS, le pagaron $us 300.000 y luego tuvo reunión con el presidente Evo Morales y la gente de OAS”, agregó.



La diputada Susana Rivero (MAS) minimizó el requerimiento de la oposición respecto a la representación equitativa, en cambio afirmó que el objetivo de la Asamblea en este caso debe ser identificar qué funcionarios recibieron coimas.



El senador Óscar Ortiz, coincidió con Murillo y sostuvo que la investigación debe ser a fondo, porque el caso Lava Jato compromete a más de 20 empresas en Brasil, y algunas se adjudicaron varias obras en Bolivia.



“Lo que hay es el caso Lava Jato. Revisemos todas las listas de empresas en Brasil y veamos cuáles trabajaron en Bolivia”, sugirió.

Al no haber consenso con el oficialismo, la oposición decidió conformar su propia comisión para investigar los vínculos.