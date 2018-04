Comisión del Senado aprueba ley que cierra disputa de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz

Ante la presencia de un piquete de huelga de hambre de dirigentes chuquisaqueños y amenazas de marchas y movilizaciones, el MAS aprobó este miércoles la Ley de Delimitación de Límites de 30 "vértices" entre Chuquisaca y Santa Cruz. Los asambleístas chuquisaqueños no pudieron frenar esta acción que apunta a cerrar el conflicto por el pozo Incahuasi, que pasa a territorio cruceño.

La comisión del Senado estuvo conformada por Adriana Salvatierra, Pedro Montes, Cupertino Mamani, Carola Arraya (MAS), Silvia Carmen Guzmán y Pablo Klinski (UD). Montes y Guzman se abstuvieron en la votación.

Mediante la norma se aprueba "la delimitación del límite/tramo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, correspondientes a los 33 vértices del límite/tramo arcifinio del Río Grande, entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucara (Santa Cruz)". Santa Cruz y Chuquisaca disputan desde hace años el campo gasífero Incahuasi para poder cobrar las regalías. Esta ley definiría los últimos 30 "vértices" que estarían pendientes de definición para cerrar el tema limítrofe y con el se pondría punto final al conflicto por el campo gasífero a favor de Santa Cruz.

La Comisión Integrada se instaló al promediar las 11.00 y fue presidida por la senadora cruceña Salvatierra, lo que fue calificado como un acto de "parcialización" a favor del departamento de Santa Cruz, cuando el senador Montes de Oruro podía haber dirigido la comisión.

"El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, ayer dijo que era Pedro Montes el encargado de presidir esta comisión porque es una voz imparcial", pero lamentablemente tenemos a Salvatierra que es cruceña dirigiendo esta instancia en un claro acto parcializado, toda vez que no quiere ni siquiera escuchar a los senadores que están presentes en la sala", protestó la senadora Patricia Gómez.

Las diputadas Lourdes Millares y Yesenia Yarhui intentaron frenar la sesión con una nota escrita pidiendo que se suspenda el tratamiento de la ley, el senador Omar Aguilar en medio de la reunión pretendió presentar una carta del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, pero la senadora Salvatierra no dio curso a ninguna de las acciones.

La sesión estuvo matizada por reclamos, los legisladores chuquisaqueños protestaron e interrumpieron la sesión exigiendo la suspensión de la misma. Pero la norma se aprobó en grande y detalle, este jueves ingresaría al pleno del Senado. Aguilar advirtió que, de aprobarse la Ley de Delimitación de los 30 vértices entre los límites de los municipios de Villa Serrano y Pucara, recurrirán a todas las instancias legales demandando las normas que atentan contra los intereses del departamento.

"En la medida que esta comisión y la Asamblea cometan errores, Chuquisaca tiene las mayores ventajas de plantear todos los recursos, porque lo que se está haciendo acá es no cumplir la ley, ni la Constitución, ni la Sentencia Constitucional que obliga una delimitación en el marco de la Ley 339", dijo Aguilar.

La diputada Millares responsabilizó al Gobierno de generar este conflicto tras la emisión de la resolución ministerial 090. "La resolución 090 que dice que más del 70% de los límites interdepartamentales ya están determinados y que además dice que remitirá el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para terminar de delimitar Chuquisaca y Santa Cruz ha sido impugnada por el gobernador chuquisaqueño", señaló la legisladora.

Legisladores del oficialismo y oposición se acusan

Mientras la senadora Salvatierra avanzó de manera rápida en la aprobación de la norma. El senador Aguilar y la diputada Millares se acusaron porque el Gobierno actúa a favor de Santa Cruz y porque el gobernador cruceño, Rubén Costas le da la espalda al diálogo con Chuquisaca.

Aguilar exigió a su colega dejar la hipocresía y pedir al gobernador Costas que acepte el diálogo con la Gobernación de Chuquisaca y abandone la presión a las autoridades para levantar el congelamiento de las cuentas. "No sea hipócrita con Chuquisaca, no sea hipócrita. No puede venir con doble discurso, conmine a su gobernador para que se siente a dialogar con Chuquisaca", recriminó Aguilar a Millares.

En respuesta Millares llamó al gobernador Costas y líder de su partido Movimiento Demócrata Social a aceptar el diálogo y evitar una pugna entre departamentos. "Le pido al gobernador Rubén Costas que se siente a dialogar con Chuquisaca porque saben que desde el punto de vista legal la reoslución 090/2018 no se ajusta a la verdad".

Medidas de presión

El diputado Samuel Cruz (PDC) instaló este miércoles un piquete de huelga de hambre por el pozo Incahuasi. "Pidiéndole al presidente Evo Morales que no nos haga pelear entre hermanos, solo por distraer las luchas por el 21 de febrero", sostuvo. "Voy a entrar en huelga de hambre seca para pedirle a Rubén Costas para que defienda a Santa Cruz. Tenemos la documentación para hacer respetar los derechos del departamento", sostuvo el legislador.

Las instituciones de Chuquisaca se declararon en emergencia "y hay una decisión de la Universidad que en caso que estos trámites se consoliden y se den por válida la resolución firmada por Alfredo Rada (...) los universitarios marcharán desde Patacamaya".

En la ciudad de Santa Cruz y al pie del Cristo la entidad cívica llevó a cabo un bloqueo simbólico, con el objetivo de presionar para que el Tribunal Constitucional disponga el descongelamiento de los desembolsos de las regalías a favor de Santa Cruz.