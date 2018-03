El Gobierno y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) lanzaron hoy el programa Bolivia en la era de los biocombustibles, para impulsar la producción de alcohol anhidro con el objetivo de ser mezclado como aditivo, con la gasolina.

"No solamente el sector cañero gana, no sólo el obrero, no solamente el departamento de Santa Cruz, sino ganamos todos los bolivianos y las bolivianas, son políticas de Estado que permiten seguir pensando en nuestra querida Bolivia", manifestó el presidente Evo Morales.

El proyecto contempla una inversión privada de $us 1.600 millones, para duplicar las plantaciones de caña de azúcar (en más de 180.000 hectáreas), la implementación de plantas procesadoras de azúcar para poder extraer el alcohol anhidro, la generación de empleos (10.000) y el crecimiento económico.

El mandatario estima que este año se producirán 80 millones de litros de alcohol anhidro, que se incrementará a 380 millones para 2025. Hasta ese año se prevé comercializar 8.236 millones de litros de etanol-88 y 6.635 millones de litros acumulados de súper etanol-91, combustibles que serán producto de la mezcla gradual del alcohol anhidro con la gasolina, entre un 10% y 25%.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que la producción que se extenderá también a los ingenios de Buenaventura, de La Paz, y Bermejo, de Santa Cruz, sustituirá a 380 millones de litros de gasolina importada.

"En representación del empresariado privado de Santa Cruz me permito expresarle, señor presidente, nuestra especial complacencia por la decisión asumida por ustedes de dar curso al Convenio que permitirá que Bolivia ingresar a la era del biocombustible, lo que representa una decisión verdaderamente histórica para la agroindustria cruceña y para el futuro del país", dijo Luis Barbery, titular de la Fepsc.

Ahorro e impacto

Bolivia prevé ahorrar este año más de Bs 400 millones con la producción de etanol, anuncióel presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga.

La estatal petrolera comprará 80 millones de litros de alcohol para producir el biocombustible, lo que significa que el país dejará de importar 80 millones de litros de gasolina.

YPFB invertirá más de $us 5 millones para adecuar sus instalaciones para el almacenamiento, producción y comercialización del biocombustible del etanol.

Por su parte, el Centro Boliviano de Economía de Cainco estima que el proyecto podría contribuir con el PIB global de Bolivia en 0,2%, lo que equivale aproximadamente a $us 90 millones anuales para los próximos cinco años ($us 450 millones).

Buena iniciativa

Ell Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Reinaldo Díaz, expresó su satisfacción por el inicio de la ejecución del programa Bolivia en la era de los biocombustibles.

"Bolivia podría estar creciendo en breve a una tasa del 7% o más, con el gran desafío de triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025, cuando celebremos el bicentenario", sostuvo