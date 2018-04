Cívicos se rehúsan a exploración en Tariquía; gobernador pide informe

Tras la promulgación de las leyes de exploración en San Telmo Norte y Astillero, el Comité Cívico de Tarija rechazó la intervención petrolera de Petrobras y de YPFB Chaco por poner en riesgo la biodiversidad y las fuentes de agua en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, considerada uno de los 'pulmones' del sur del país.

El vicepresidente del movimiento cívico tarijeño, Andrés Castellanos, refutó la decisión del Ministerio de Hidrocarburos mencionando que pone en riesgo a la madre naturaleza del área protegida que dispone de humedales para generar lluvias en el Valle Central del departamento.

“Rechazamos la exploración porque la reserva natural es la más importante de esta región, además los recursos económicos que puedan generarse se destinan a otros lugares del país y no se traducen en obras en Tarija”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, indicó que ha solicitado una audiencia al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, para que explique los alcances de las leyes de exploración promulgadas el sábado en Bermejo. “La población tarijeña tiene el derecho de conocer por qué existen dudas al respecto por falta de información”, apuntó.

La dirigente de la Subcentral de Tariquía, Paula Gareca, citada por La Voz de Tarija, manifestó que si el Gobierno no escucha a los pobladores de Tariquía, estos llevarán su reclamo a organismos internacionales, con el fin de hacer respetar su rechazo a la exploración petrolífera en el lugar.

El sábado, con motivo de la promulgación de la ley que permite la exploración y explotación de la reserva Tariquía, el ministro Sánchez afirmó que se hará la consulta y participación a las comunidades. “Son buenos vecinos, estamos entrando a su casa con el mayor respeto", señaló el ministro, al enfatizar que la afectación del área en la parte del parque Tariquía será del 0,014%, “mínima en relación con la dimensión del parque”. La reserva abarca 246.870 hectáreas.



Según Sánchez, los contratos de San Telmo Norte y Astillero representan una inversión de $us 682 millones. En caso de éxito hasta 2021, aseguró que se generará una renta petrolera nacional de $us 8.915 millones y para Tarija, cerca de $us 1.800 millones.



Vistazo sectorial



Para la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), la promulgación de dos leyes para exploración y desarrollo de las áreas con potencial de hidrocarburos San Telmo Norte y Astillero permitirá avanzar en el mediano plazo con inversiones de más de $us 680 millones con un potencial de reserva de alrededor de 2 trillones de pies cúbicos.



“Si bien está ubicado en una pequeña parte en la reserva, estamos seguros que dada la experiencia de las empresas y el estricto cumplimiento a las normas ambientales, se pueden desarrollar dichas actividades de una forma adecuada y con los más altos estándares de seguridad”.