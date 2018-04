Chuquisaca rechaza fallo del juez que descongeló regalías para Santa Cruz

Tras conocer el fallo de un juez cruceño que ordenó el descongelamiento de regalías por el campo Incahuasi, el secretario general de la Gobernación de Chuquisaca, Ever Almendras, calificó de “nefasta” la decisión porque en su criterio, no puede ser que un juez “desubicado” y falto de conocimiento en materia constitucional falle bajo el argumento de que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 1160 no establece con claridad la nulidad del estudio de campos compartidos realizado por una consultora.

“De no estar anulado el estudio de campos compartidos, YPFB no estaría haciendo otro estudio, tampoco las regalías estarían congeladas para Santa Cruz”, aseguró Almedras.

El funcionario anunció el inicio de acciones disciplinarias contra el juez en el Consejo de la Magistratura y añadió que confía en que el Tribunal constitucional Plurinacional (TCP) en revisión revoque esta decisión.

El fallo cayó como un balde de agua fría para los chuquisaqueños porque consideran que una acción de cumplimiento no puede dejar sin efecto una sentencia constitucional del TCP que establece condiciones de la elaboración de un nuevo estudio para proceder a la suspensión del pago de las regalías.

El gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu señaló que seguirá con la “batalla” legal para exigir una delimitación de los 120 vértices.

Desde la dirigencia cívica, su presidente Rodrigo Echalar calificó la decisión del juez cruceño como un “atropello” que viene “en paquete” contra Chuquisaca porque el Gobierno se parcializó con Santa Cruz.