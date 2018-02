China Railway Group Limited no construye tramo en Beni

La empresa China Railway Group Limited (sucursal Bolivia) no está construyendo el tramo Rurrenabaque-Riberalta en Beni, sino una de nombre similar: China Railway Construction Corporation (International) Limited.

Esta aclaración surge ante las denuncias de obreros bolivianos de agresiones físicas, violencia sicológica, atropellos laborales de parte de ciudadanos chinos, operarios de la firma china que construye esa vía en Beni.

Jorge Gutiérrez, asisten de gerente de proyecto China Railway Group Limited (sucursal Bolivia), explicó que dicha compañía se encuentra en inicio de actividades del proyecto El Espino-Charagua-Boyuibe.

"Las empresas chinas se dedican a la construcción, no solo de la parte vial sino también ferroviaria. Generalmente tienen un nombre parecido pero no son la misma empresa, no tienen relación", señaló Gutiérrez.