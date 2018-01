China, Brasil y Argentina concentran el 51% de las importaciones que realiza Bolivia

La actividad comercial internacional del país en el periodo enero-noviembre 2017 indicó que de los $us 8.408 millones de las importaciones realizadas, el 51% fue hecho desde China, Brasil y Argentina.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde China (22%) se compraron repuestos para maquinaria para la construcción, para el agro y la actividad textil; de Brasil (17%) se importaron muebles, productos textiles e insumos agropecuarios, y de Argentina (12%) se adquirieron especialmente alimentos y equipos para la metalúrgica.

A su vez, las exportaciones realizadas en el mismo periodo sumaron $us 7.281 millones, generando un déficit en la balanza comercial de $us 1.127 millones superior al de 2016 cuando en el periodo enero-noviembre las exportaciones fueron de $us 6.669 millones, mientras que las importaciones llegaron a $us 7.666 millones, lo que significó un déficit comercial de $us 997 millones.

Al respecto, José Rojas, experto en comercio internacional, sostuvo que mientras el país no logre una mayor cantidad de productos con valor agregado y que solo sean los hidrocarburos y los minerales la base de nuestras ventas al exterior, el desequilibrio de la balanza comercial va a continuar con una tendencia a ser cada año mayor.

En cuanto a las ventas al exterior, el informe del IBCE señaló que tres son los principales mercados: Brasil (18%), Argentina (16%) y EEUU (8%), los cuales concentral el 42% ($us 3.054 millones) de las ventas realizadas.

Los principales productos que se venden a esos países son hidrocarburos, minerales y otros derivados del petróleo.



Desempeño comercial

De acuerdo con el IBCE, con datos del INE, a noviembre de 2017, el valor de las exportaciones creció un 9%, es decir, $us 612 millones adicionales, en relación con el valor exportado en el mismo período de la gestión 2016.

Asimismo, las importaciones se incrementaron un 10% ($us 742 millones) respecto de la gestión pasada.

Para Rojas, otra debilidad del comercio internacional boliviano es la poca cantidad de mercados y que unos pocos concentren un importante porcentaje.