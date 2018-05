Cancelan exploración en Tariquía y la inversión millonaria se desvía al norte

La presión ejercida por el movimiento cívico, plataformas ciudadanas y ambientalistas en Tarija tuvo su efecto. El ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, anunció la suspensión de la exploración en las áreas petroleras de San Telmo Norte y Astillero, que están dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft). La inversión de $us 682 millones se trasladará a la cuenca Madre de Dios, al norte del país, donde existiría un gran potencial hidrocarburífero.

“Se suspende la inversión de exploración en Tariquía por acciones contrarias por parte del gobernador, alcalde, asambleístas departamentales y Comité Cívico de Tarija”, justificó Sánchez, cargando contra las autoridades locales por oponerse a esas obras, que estaban a cargo de Petrobras y YPFB Chaco.

El Gobierno preveía que con ese proyecto se generaría un potencial de renta petrolera de $us 9.000 millones y que $us 1.800 millones iban a ser para Tarija.

Las objeciones



El 7 de abril, el presidente Evo Morales promulgó dos leyes para la exploración y explotación de los campos San Telmo y Astillero en Tariquía.

Desde entonces, los pobladores de la Reserva Nacional y el Comité Cívico de Tarija decidieron defender el área protegida, calificada como el “pulmón y humedal del Valle Central” y frenar la explotación petrolera.



Se realizaron marchas de protesta denunciando que el proyecto hidrocarburífero vulneraba el artículo 342 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde se establece que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad.

Sofía Manzaneda, dirigente de la comunidad de San Pedro en el área protegida, había anunciado la decisión de dar su vida para frenar la exploración petrolera y que no se había realizado la consulta previa con los pobladores.



El ministro Sánchez subrayó que la afectación de los campos a Tariquía era mínima, puesto que se ocuparían 114 hectáreas de 247.000 en San Telmo Norte y 52 de 245.000 en Astillero.



Criticó el “doble discurso” ambientalista de los detractores del proyecto, porque sin actividad hidrocarburífera la reserva ya sufrió el daño de 14.000 hectáreas por deforestación.



Sin embargo, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, ratificó su posición respecto a la defensa de la reserva Tariquía, según el director de comunicación de la Gobernación tarijeña, Carlos Saavedra. “Si tenemos que destruir nuestro pulmón ecológico a cambio de dinero, no estoy de acuerdo”, sostuvo el gobernador.

“No tenemos la culpa”



El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, rechazó que se culpe a las autoridades locales. Explicó que a Alberto Sánchez se lo invitó a reuniones con instancias cívicas para que presente documentación que respalde las consultas, licencia ambiental, mitigación ambiental, como indica la CPE.



“Pero la autoridad nunca nos respondió y no sabemos si siguieron los pasos procedimentales. Lo que estamos haciendo es pedir que se cumplan las normas y expresar una demanda de los tarijeños. Tampoco estamos atentando al desarrollo departamental. Esa es una falacia”, dijo.



Proyectos del norte



El ministro de Hidrocarburos manifestó, luego del anuncio de suspender el proyecto en Tarija, que se decidió que los recursos se irán a la cuenca Madre de Dios, “donde la gente verdaderamente aprecie el trabajo del Estado y necesite los recursos”.



Y es que desde hace más de dos años el Gobierno viene trabajando en la cuenca.

El jefe de proyecto de la empresa Beicip-Franlab, Frederic Jean Simon Schneider, dijo a principios de año que este potencial oscila entre 12 y

120 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas convencional y de unos 4.000 a 40.000 millones de barriles de petróleo. “Para este tipo de cuenca hemos calculado con un coeficiente de eficiencia y si tomamos solo el 1%, para ser conservadores, la cuenca supera los 4.000 millones de barriles de petróleo y 12 TCF de gas asociado”, explicó.

No es mala idea el cambio



Entretanto, el analista Hugo del Granado dijo que las inversiones no se trasladan porque los yacimientos tampoco se trasladan. “No es inversión con localización movible y los $us 2.000 millones que dejaría de percibir Tarija eran una declaración de buenos deseos, como muchas otras declaraciones millonarias”, reveló.



Mientras, el exsúper de Hidrocarburos Hugo de la Fuente manifestó que la cuenca Madre de Dios tiene la ventaja de que históricamente ha sido considerada un área petrolera.

SOBRE TARIQUÍA

Creación

El área protegida fue creada en 1989. Está junto a la frontera con la Argentina y abarca las jurisdicciones de las provincias Arce, O’Connor y Gran Chaco. Tiene 2.469 kilómetros cuadrados.



Afectación

Con la intervención petrolera, el Gobierno afirmó que solo se buscaba afectar el 0,014% del total de la superficie de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft).



Derrumbe

El ministro Sánchez lamentó que se haya tardado meses en aprobar normas, negociar su rentabilidad y eficiencia de estos proyectos, pero que “en minutos derrumban todo”.