Caen un 64% las ventas de los no tradicionales

Las cifras son muy duras para el sector no tradicional, desde 2014 hasta la fecha el valor de las exportaciones disminuyó un 64%. El volumen también se redujo un 77%, según un informe brindado por la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).

El mismo informe detalla que las ventas externas del sector pasaron de $us 1.129 millones en junio de 2014 a $us 704 millones en el mismo mes de 2017. Ya al primer semestre de este año las exportaciones se redujeron un 14%, unos $us 110 millones menos con respecto al mismo periodo de 2016.

También se dejaron de exportar 400.000 toneladas menos que la gestión pasada.

Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, identificó cuatro factores que siguen agravando la caída de las exportaciones: la regulación de precios, los cupos de exportación, la política cambiaria y la falta de inversión como factores.

“Estamos haciendo más negocios de exportación. Lamentablemente las cifras no mienten, por tercer año consecutivo los números siguen en rojo, escenario que exige la toma real de medidas al respecto”, dijo.

Sectores más afectados

Las exportaciones de soya y sus derivados hasta el primer semestre cayeron un 27% en volumen. Por otro lado, la venta de chía se contrajo un 28%, el girasol y sus derivados un 30%. De igual manera, la reducción en el sector maíz, arroz, sorgo y trigo fue del 86%.

Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, haciendo un balance aseguró que en los últimos años Bolivia perdió competitividad.



“Somos un país muy barato para importar, pero muy caro para exportar, por el tipo de cambio que existe”, afirmó.

Barriga y Rojo coincidieron en que se necesita levantar las restricciones a las exportaciones, quitar la regulación de precios, analizar un mejor tipo de cambio para el sector y reactivar las inversiones privadas.



“Ya nos hemos reunido bastante. Es hora de que todo se traduzca en una norma que nos ayude”, afirmó Barriga.

Para el economista Carlos Schlink, la caída del volumen de ventas del sector es consecuencia de la falta de políticas públicas que acompañen al sector exportador.



“Falta apertura de fronteras, hay restricción a las exportaciones. El crecimiento cayó en 2014, pero ahora “se siente más porque no hay una recuperación de los precios”, sostuvo.

Sobre las perspectivas, agregó que hasta el 2018 no se avizora una mejoría.