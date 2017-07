Cadena Slan cierra tres sucursales; cambia rubro

La marca Slan seguirá vigente, pero los supermercados son cosa del pasado. Los propietarios decidieron cerrar los tres locales de la cadena ubicados en las avenidas Paraguá, San Martín y Piraí. Hoy, desde las 7:00 se inicia la venta al costo de toda su mercadería. La liquidación de productos se extenderá hasta el 9 de agosto.

Omar Spechar, propietario de la cadena que operó durante más de 40 años en Santa Cruz, en contacto telefónico con EL DEBER, insistió en que la medida no significa que la empresa esté quebrada, sino que se dedicarán a otro sector. “La marca Slan se relanzará en otro formato de negocio”, sostuvo.

Consultado sobre los inmuebles que ocupaba la cadena, señaló que no son de Slan, por lo que decidieron no renovar el contrato de comodato que tenían hace 10 años. “Nuestro personal será reubicado en las otras áreas que maneja la empresa”, indicó.

La cadena Slan fue fundada como una empresa familiar hace 40 años. También brinda servicios de catering en varios colegios y seguirá atendiendo el comedor Slan de la avenida San Martín.

Además de los supermercados Slan, Santa Cruz ha visto cerrar las cadenas Extra, Ketal y Max, esta última tenía nueve sucursales en varias zonas.



Descartan posible venta

Los ejecutivos de las cadenas Hipermaxi, Fidalga, IC Norte y Tía negaron una posible compra de la cadena de supermercados Slan. Meger Schamisseddine, ejecutivo de los súper Fidalga, dijo que estaban enterados del cierre, pero no de una posible oferta de venta.



En la cadena Hipermaxi, el gerente general Federico Stelzer, sostuvo que tampoco estaba enterado de que se negociara una transacción. Además, lamentó que se cierre un operador del canal formal con una gran tradición.

Sin embargo, Mauricio Caussin, administrador general de la cadena IC Norte, precisó que sabían de que la cadena Slan estaba en venta y recibieron una oferta. “Hace unos 10 días nos hicieron la oferta de unos terrenos y nos pasaron cifras de diferente tipo. Tal vez Tía puede ser un potencial comprador”, adelantó.

No hay tal transacción, según supermercados Tía. Sergio Weise, gerente general de la cadena, descartó la posibilidad. “Al igual que mucha gente, nos hemos enterado por las redes sobre el cierre (de los supermercados) y liquidación de inventarios”, agregó el ejecutivo.

Leonardo Salvatierra, gerente de la cadena de Farmacias Chávez, dijo que está dura la competencia en el comercio minorista formal o retail. “El retail seguirá esta tendencia. Con los márgenes a la baja, el costo laboral que aumenta más de lo que crece la economía, que está en desaceleración. No queda más que ir por la economía de escala en las empresas del sector”, reflexionó.

Se desacelera el consumo



Al primer semestre de 2017, los negocios del sector retail perciben una caída en las ventas con respecto al mismo periodo de 2016. Federico Stelzer, gerente de la cadena Hipermaxi, señaló que hay un menor consumo en la gente, porque mucho se habla de desaceleración económica y el cliente se ha vuelto más cauto en sus compras.



Meger Schamisseddine, ejecutivo de la cadena Fidalga, precisó que en el primer semestre se sintió un pequeñísimo bajón de un dígito en las ventas y no hubo crecimiento. “Si antes ganaba Bs 100, ahora con el costo alto se gana Bs 60”.

Hasta octubre de 2016, las ventas de los supermercados sumaron $us 443 millones, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas.