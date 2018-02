Cadecocruz esperaba más del acuerdo con el Gobierno

El gerente de la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, dijo ayer que su sector se quedó con sabor a poco con los siete puntos del Acta de Entendimiento firmado el lunes por el Gobierno con la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepeb).

“Queremos ser socios y no tener patrones en los proyectos. Pedimos ser parte de las obras y no de subcontrataciones. Esperábamos que las planillas, una vez aprobadas por el fiscal de obras y supervisión, puedan ser un documento mercantil para la banca. Que no solo sirvan de garantía para un crédito. No nos sirve”, señaló Arze.