COB insiste en negociar una canasta familiar de Bs 8.309

Llegó el día D para el tratamiento del tema del incremento salarial. El presidente Evo Morales se reunirá a las 14:00 con el comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) para tratar temas de su pliego petitorio.

La COB acude al encuentro con el primer mandatario sin modificar una coma la petición de negociar una canasta familiar de Bs 8.309, con la esperanza de que se pueda conciliar este monto económico con Evo Morales.

El 15 de marzo el Gobierno y la COB resolvieron analizar este punto en mesas de trabajo con la participación de los ministros de Desarrollo Productivo, Economía, Trabajo y Educación.

El planteamiento que sostienen las autoridades gubernamentales es de un aumento de 5 % al haber básico y 6 % al Salario Mínimo Nacional. Pero esta oferta fue rechazada. Los trabajadores exigen que el incremento sea entre el 15% y 20% de acuerdo con el aumento inflacionario de 2016 que, según el INE, fue del 4%.

El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, en contacto con EL DEBER dijo que fue “muy poco el avance en las mesas de trabajo. Considera que no hay voluntad del Gobierno para atender a los obreros porque no se cumplen los acuerdos, como los que se suscriben en las cumbres.

Puntualizó que lo que propone el Gobierno “es un aumento de hambre”. Considera que si no se atiende el pedido laboral “cientos de familias quedarán en la miseria, pues no se está cubriendo las necesidades básicas”.

“El análisis de la COB respecto a la canasta familiar es que la cifra debe ser Bs 8.309. En las mesas de trabajo hemos buscado justificar ese monto pero no fuimos escuchados. Este miércoles vamos a insistir, porque no es posible vivir con Bs 1.850 de salario mínimo nacional, no alcanza para que una familia de cuatro miembros pueda atender sus necesidades”.

Empresarios privados

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, luego de informar que este sector no fue invitado al diálogo con el dignatario Evo Morales, lamentó “la actitud radical de la COB”, a la que calificó de “irresponsable”, porque “va a conducir al país a una deriva económica”.

“Lo ideal es que nos pongamos a trabajar juntos, aplicando las experiencias comunes. Lamentablemente no se nos tomó en cuenta para este diálogo”, agregó.