COB da plazo para aclarar denuncias sobre la Gestora

La Central Obrera Boliviana (COB) dio un plazo de una semana para que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, esclarezca en detalle las denuncias contra la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que administrará unos $us 15.000 millones de los fondos de pensiones de los trabajadores desde mediados de septiembre de este año.

El sector se manifestó preocupado por los cuestionamientos en torno a la entidad estatal, como contratos de adjudicación directa con salarios millonarios, la influencia política de gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), la intromisión de sectores sociales afines al partido de Gobierno y la obstaculización a participar del directorio de la Gestora a los obreros de la COB.

“Esto se sale de toda paciencia de los trabajadores. Rechazamos lo que pasa en la Gestora y exigimos una reunión urgente al ministro para que nos explique lo que pasa. Además, expondremos nuestro desacuerdo en esas contrataciones con recursos de los obreros y nos oponemos a la contratación de gente afín al MAS para esos cargos”, manifestó el secretario de la Comisión Económica de la COB, Óscar Tapia.

Por su parte, el máximo dirigente de la entidad obrera, Guido Mitma, no adelantó ninguna posición, pero informó que hoy el Comité Ejecutivo de la COB analizará la problemática y emitirá una posición al respecto en la que podría definir medidas de presión para obligar al Ejecutivo a hacer los cambios.

Consultores

A fines del año pasado, la Gestora realizó un proceso de contratación directa de tres exfuncionarios de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP-Previsión), por un costo total, por cada una de las consultorías, de Bs 2.556.213,02, que dividido en cuatro pagos mensuales, resulta Bs 106.508,8.

En la AFP Previsión, Pablo M. Salazar P. se desempeñaba como jefe de Operaciones; Cristóbal M. Pedraza A. era jefe de Infraestructura y Seguridad Lógica; y Gonzalo E. Zeballos Ferrel, jefe de Gestión de Deuda, cuyos salarios estaban entre Bs 28.514 y Bs 33.690.

La AFP Previsión consideró poco oportuna una declaración al respecto de los consultores, porque es un tema vinculado a la Gestora Pública y ya no a la administradora privada. Los consultores tienen oficinas no permanentes en la Gestora de La Paz. Uno de ellos dijo que el contrato que ellos firmaron tendría que ser explicado por el Ministerio de Economía o el gerente general de la Gestora.

Parentescos



En pasados días, se denunció que Zeballos Ferrel sería hermano del concejal cruceño Jhonny Zeballos. EL DEBER intentó una declaración de la autoridad, pero él consideró que era mejor que se le pregunte a Gonzalo Ferrel.

Hasta el cierre de la edición de ayer, el consultor Zeballos no contestó un cuestionario sobre si hubo alguna influencia desde el MAS para que sea contratado.

Jhonny Zeballos es concejal suplente de Melody Téllez Durán, del MAS-IPSP, en la capital cruceña.

Con todo este panorama, Óscar Tapia señaló que comprenden ahora por qué no se les autoriza participar en el directorio de la Gestora y que ven una intromisión de las organizaciones sociales del MAS que no les permite participar .