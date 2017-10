El Ministerio Público realiza la investigación en torno a tres personas que se encuentran prófugas. "Por cuidar la investigación, no vamos a adelantar el nombre de las personas investigadas. Algunas de ellas son ex funcionarios”, manifestó el fiscal Erlan Almanza en relación a la presunta estafa de al menos Bs 150.000 que sufrió la Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos (Emapa).



Según la información brindada por Héctor Arce, ministro de Justicia, el ciudadano Pablo Almendras, actualmente prófugo, representante de la empresa Cioec, habría supuestamente suplantado una representación de 13 granjas agrícolas de Santa Cruz para beneficiarse de la compra de maíz subvencionado, semillas que no llegaron a las agencias agrícolas. Arce remarcó que la compra irregular de los granos contó con la presunta complicidad de seis servidores públicos de la empresa estatal.



El fin de semana se realizó la audiencia de medidas cautelares de cuatro funcionarios donde la jueza Lorena Camacho determinó otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva a los cuatro empleados de Emapa, acusados por la venta irregular de maíz a la asociación de granjas “fantasma”.