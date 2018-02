Brasil desiste de tren al océano Pacífico por los altos costos

Brasil desistió de un proyecto para construir una vía férrea para enviar materias primas a China a través de Perú, puesto que era demasiado costoso y enfrentaba desafíos de ingeniería absurdos, dijo un funcionario brasileño, reportó Reuters.

La vía férrea de 5.000 kilómetros a través de los Andes hacia la costa del Pacífico, anunciada durante una visita del presidente chino, Xi Jinping, en 2014, buscaba acelerar las exportaciones de soja y mineral de hierro a China a un costo menor al evitar el Canal de Panamá.

Pero con un costo estimado de $us 80.000 millones, la obra no sería comercialmente viable si solo transportara materias primas y no bienes más valiosos, dijo Jorge Arbache, viceministro de Planeamiento para Asuntos Internacionales.

Perú también se oponía a la ruta que atraviesa una de las reservas naturales más importantes del país, agregó Arbache.

Por su parte, el Gobierno peruano ha dicho que la vía férrea sería viable si tomara una ruta más directa a través de Bolivia que podría reducir costos y tener menos impacto ambiental, además de dar al vecino mediaterráneo de Perú un mejor acceso a los mercados de exportación del Pacífico.