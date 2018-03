Boliviano es elegido número uno de RE/MAX en Las Vegas 

La empresa especializada en bienes raíces, RE/MAX realizó su 45th Annual R4 Convention in Las Vegas, en la que se distinguió a los agentes y propietarios de oficinas de más de 60 países afiliados. En esta ocasión se le otorgó al empresario Saúl Ortiz Gutiérrez, Browker Owner de dos agencias en Santa Cruz, el galardón como Browker Owner of the year a escala global.

Según explicó Gutiérrez, el premio distingue a oficinas 'simples' de RE/MAX alrededor del mundo, con excepción de Estados Unidos y Canadá, en el evento se entrega además premios individuales a cada regional. La metodología consiste en que los directores regionales envían nominados a la central, que a su vez hacen una evaluación del desempeño en base a las metas conseguidas y el desarrollo de las marcas.

"En tres años reclutamos 55 agentes y tenemos una retención del 90% de la gente. A escala nacional hemos ganado más de 70 premios, los vendedores top de la marca se encuentran en nuestras oficinas y uno de ellos logró la categoría diamante", destacó Ortiz.

El evento se desarrolló en Las Vegas el 28 de febrero y reunió a más de 115.000 agentes.

Acerca de RE/MAX

RE/MAX fue fundado en 1973 por Dave and Gail Liniger en Denver Colorado. Tiene una red de cerca de 110.000 agentes en 7000 oficinas alrededor del mundo. En Bolivia tienen 24 oficinas con 350 agentes en cinco departamentos del país.