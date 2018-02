Bolivia negocia venta de gas sin necesidad de certificar reservas, según ministro

El Gobierno asegura que no es un requisito tener la certificación de reservas de gas actualizadas para vender gas al exterior. Argentina y estados brasileños negocian el energético boliviano sin la necesidad de pedirlas. Pese a ello, Sproule International Limited certificará las reservas en el país, hasta el mes de mayo.



“Analistas y políticos decían que si no tenemos certificación, no podemos vender gas. Esa es una mentira. El embajador (Normando Miguel Álvarez García) y el ministro (de Energía y Minería, Juan José Aranguren) de Argentina nos piden más gas y no nos piden las reservas. Se ha estado negociando en Mato Grosso do Sul (Brasil). Ellos requieren 3,4 Millones de Metros Cúbicos (MMm3) de gas y tampoco han pedido las reservas”, manifestó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



De esa manera, la autoridad estatal explicó que las reservas “no son un requisito” para la venta energética porque los compradores “saben que Bolivia es un gran productor, tiene muchos recursos de gas convencional y no convencional”.



Gas garantizado

Además, está seguro de que con las reservas actuales de gas que tiene Bolivia (de 10,45 Trillones de Pies Cúbicos, TCF), se garantiza el contrato con Brasil, el contrato con Argentina hasta el 2026 y existe el aval de abastecer el mercado interno con la proyección de crecimiento de grandes reservas hasta el año 2032 o 2033.



Según los datos del sector hidrocarburífero, Bolivia certificó en 2013 un total de 10,45 TCF. De esa cantidad, se consumió, en 2014, 0,65 TCF; en 2015 fue de 0,78 TCF; y en 2016, un total de 0,75 TCF. Con los nuevos descubrimientos (Los Sauces, Boquerón, etc.) y reservorios (Santa Rosa y Margarita de Huacaya), se estima que habrá 1,42 TCF de gas. El Gobierno calcula, entonces, que la certificación hasta diciembre de 2017 corroborará los 10,5 TCF.



Certificación

Después de dos intentos fallidos, el viernes pasado se conoció que la empresa canadiense Sproule International Limited se adjudicó el trabajo para la cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos en Bolivia, al 31 de diciembre de 2017.



La analista en contratación del Ministerio de Hidrocarburos, Stephanie Laffertt, firmó el resultado de la adjudicación, nueve días después de que se realizara en Santa Cruz el proceso de apertura de propuestas. Se estima que en mayo se conozcan los resultados del estudio.



Evitar confrontación

Por su parte, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos expresó su satisfacción por la adjudicación de la certificación de reservas a una empresa independiente, ya que evitará disputas innecesarias de los políticos, en un año preelectoral.



“Es importante porque si no se la hace, la oposición y el oficialismo entrarán en una confrontación. Por eso es un buen paso”, expresó.

Paralelamente, confirmó que no es necesario tener una certificación total para comercializar el energético, pero las empresas, sobre todo brasileñas, quieren comprar gas más allá del año 2020 y para los futuros contratos querrán conocer el detalle de las reservas, porque “quieren asegurarse de que el gas existe”.



“Cada empresa va a tener que certificar sus reservas porque el que va a negociar los contratos de gas quiere saber, tener garantías de abastecimiento; y la única garantía que se puede dar es a base de las reservas probadas que existen”, finalizó Ríos.