Bolivia avanza en el puerto alternativo de Ilo en Perú

La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Perú suscribieron ayer un convenio marco de cooperación para exportar e importar 60.000 toneladas (t) de carga por el puerto de Ilo.

En un acuerdo considerado “muy trascendental en la historia de ambos pueblos”, David Sánchez, gerente de la ASP-B, manifestó que la rúbrica considera el desarrollo de acciones comerciales conjuntas.

“Para que la carga sea atendida tiene que haber carga de ida y vuelta. Por ello, se proyecta 30.000 t de carga de importación -especialmente de fierro para construcción- y 30.000 t de exportación de carga de soya, alimentos, contenedores, entre otros”, explicó.

El acuerdo se firmó en una explanada del puerto de Ilo, que administra Enapu, donde asistieron autoridades de ambos países. Uno de los objetivos es contar con un puerto marítimo alternativo a los chilenos, por donde se transportan más de 3,5 millones de t de carga. Con Ilo, Bolivia espera trabajar en iniciativas para igualar esos volúmenes desde septiembre.

Las señales

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que la firma de este convenio era una “clara señal” de que son reales las intenciones del Gobierno, de buscar alternativas viables a los puertos chilenos que en los últimos años provocaron cuantiosas pérdidas al comercio exterior.



Pero el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Gonzalo Baldivieso, recordó que su sector ya tenía acceso a Perú. Dijo que el problema es que los importadores no hacen llegar su mercadería con frecuencia a esos puertos.



“Además, la intervención de la ASP-B allí para nosotros está muy desatinada. Ellos lo ven con fines de lucro. En Chile no hacen cumplir las normas. No hay representación para nosotros”, declaró.